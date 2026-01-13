Oscar Prudente e il libro che lo racconta in teatro a Carcare domenica 18 gennaio

Carcare. Domenica 18 gennaio alle ore 17, al Teatro Santa Rosa di Carcare, si svolgerà un evento legato al recente libro di Ferdinando Molteni e Alfonso Amodio “Pensieri stupendi. Storie e canzoni di Oscar Prudente”. Sarà una sorta di recital, durante il quale, le parole e la musica di Prudente si incontreranno. Il protagonista – Oscar Prudente, appunto – arriverà con la sua chitarra e una manciata di canzoni memorabili. L’ingresso è libero.

Oscar Prudente è uno dei più importanti autori di canzoni italiani. Dai Delirium a “Pensiero stupendo”, dalla sigla di “Domenica sprint” all’album di De André “L’indiano”, fino alle pubblicità più popolari, la penna di Prudente ha segnato una lunga stagione della canzone pop italiana e non solo.

Gli autori

Alfonso Amodio fin dagli anni Settanta opera come animatore radiofonico. Autore, come paroliere, di canzoni per artisti della scena nazionale. Esperto di canzone italiana, ha pubblicato Lucio Battisti al di là del mito (con Mauro Ronconi, Arcana), Lucio Battisti. Innocenti evasioni (con Italo Gnocchi e Mauro Ronconi, Editori Riuniti), Controsole. Fabrizio De André e Crêuza de mä (con Ferdinando Molteni, Arcana). Ha collaborato ai volumi: 1900-2000. Musica dal pianeta terra di Mauro Ronconi (Arcana), 100 dischi ideali per capire la nuova canzone italiana di Mauro Ronconi (Editori Riuniti), 100 dischi ideali per capire il rock di Ezio Guaitamacchi (Editori Riuniti). L’ultimo libro, scritto con Ferdinando Molteni, s’intitola Facce di marinai. L’avventura mediterranea di Fabrizio De André e Mauro Pagani (Arcana).

Ferdinando Molteni è un giornalista, docente, saggista e musicista. Ha scritto e scrive su diverse testate come “La Stampa”, “Il Secolo XIX”, “Il Foglio” di Giuliano Ferrara, “Diario” di Enrico Deaglio. Come storico della canzone ha collaborato al volume Zibaldone del Festivàl (Mellophonium) con un testo su Achille Togliani e al volume La favola mia. Le canzoni che hanno fatto la storia di Renato Zero (Arcana). Insieme ad Alfonso Amodio ha scritto, per Arcana, il libro Controsole. Fabrizio De André e Crêuza de mä. Successivamente sono usciti, a suo nome, L’ultimo giorno di Luigi Tenco (Giunti), Banana Republic 1979. Dalla, De Gregori e il tour della svolta (Vololibero), L’anello di Bindi. Canzone e cultura omosessuale in Italia dal 1960 a oggi (Vololibero). L’ultimo libro, scritto con Alfonso Amodio, s’intitola Facce di marinai. L’avventura mediterranea di Fabrizio De André e Mauro Pagani (Arcana).

Il protagonista

Oscar Prudente debutta nel 1959 come batterista di Colin Hicks, per poi passare a suonare lo stesso strumento nel gruppo di Luigi Tenco. Notato da Nanni Ricordi, dopo alcuni 45 giri incisi per la ARC (il primo, Vola con la spider, risale al 1964) firma nel 1966 un contratto con la casa discografica Jolly. In questo periodo conosce Dario Fo, con cui collabora scrivendo le musiche per le commedie La signora è da buttare e La passeggiata della domenica. Passa poi alla Ricordi, incidendo due 45 giri in collaborazione con il gruppo Le mani pesanti, e nel 1968 partecipa al Cantagiro con il brano Benvenuto fortunato: in questa manifestazione conosce Lucio Battisti, che collabora con lui (sotto lo pseudonimo Gias) per il brano La vecchia casa, pubblicato nel 1969. Compone poi alcune canzoni per altri cantanti, come Sotto il carbone (su testo di Bruno Lauzi, che la incide, L’aurora per Le Orme, e Ho camminato per Michele (con testo di Mogol). Nel 1970 firma un contratto con la Numero Uno, casa discografica di proprietà di Mogol e Lucio Battisti. Incide alcuni 45 giri, tra cui Un mondo di frutta candita nel 1971, che passò quasi inosservato, ma venne ripreso da Gianni Morandi nel 1975 ed ebbe un discreto successo. Sempre nel 1971 partecipa a Un disco per l’estate. Il primo album, Un essere umano, è pubblicato a gennaio del 1973. Qualche anno prima, nel 1969 ha conosciuto Ivano Fossati, ed inizia a collaborare con lui: fu l’autore del brano Jesahel, uno dei maggiori successi dei Delirium (con cui si esibì mescolato nel coro hippy durante le serate del Festival di Sanremo). Con il cantautore genovese incide nel 1974 un album insieme, Poco prima dell’aurora, collabora nel 1975 alla scrittura di tutte le canzoni (tranne la canzone titolo) del disco Un mondo di frutta candita di Gianni Morandi, e compone sempre nel 1974 un altro album, Infinite fortune. Fossati e Prudente scrivono per altri artisti molte canzoni, di cui la più celebre è senza dubbio Pensiero stupendo interpretata da Patty Pravo nel 1978. Nel 1976 abbandona la Numero Uno per passare alla CGD, con la quale pubblica Donna che vai. Scrive poi l’anno successivo le musiche per lo spettacolo Nerone è morto di Aldo Trionfo, allestito dal Teatro Stabile di Torino. Ha collaborato con numerosi artisti italiani: nel 1981 ha arrangiato insieme a Mark Harris l’album omonimo di Fabrizio De André (noto come L’indiano), e l’anno successivo l’album Tre rose di Massimo Bubola. Nel 1983 esce Piccole donne di Dori Ghezzi da lui prodotto. Nello stesso anno il brano Margherita non lo sa interpretato dalla stessa Ghezzi e scritta da Prudente e Oscar Avogadro raggiunge il terzo posto al Festival di Sanremo. Negli anni Ottanta ha scritto musiche per spettacoli teatrali, jingle pubblicitari e sigle televisive, come l’enigmatica a popolarissima, Goleador per il programma Rai Domenica sprint. Il suo ultimo album è in lingua genovese.