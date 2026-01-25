Orgoglio Celle Varazze contro il Vado, Pisano: “Così daremo filo da torcere a tutti, sputiamo sangue per la salvezza”

Vado. C’è rammarico al termine della sfida contro il Vado per il Celle Varazze, lo si legge soprattutto sul volto dell’allenatore Mario Pisano, alla fine di novanta minuti ben amministrati dai suoi. C’è la sensazione che più di così si potesse fare ben poco, una partita letta molto bene sotto la chiave tecnica e risolta grazie ad un colpo da biliardo di Ciccone.

C’è da avere fiducia, secondo Pisano, che si è detto contento della prova dei suoi. Una squadra sempre attenta e perfetta nel leggere i momenti della partita, che non riesce però a raccogliere quasi mai quanto si meriterebbero. Nonostante ciò, la classifica parla chiaro: ventuno punti in classifica e terzultimo posto condiviso con la Lavagnese, urge trovare punti per staccarsi il prima possibile dalle zone basse della classifica.

“I complimenti non fanno classifica, ma devono darci la dimensioni di quanto svolto in campo – spiega Pisano al termine della partita -, della squadra che siamo e di come abbiamo affrontato la gara. L’atteggiamento è stato straordinario, sotto ogni punto di vista, se continuiamo a lavorare così e ad affrontare gli avversari con questa tigna, le prossime partite saranno difficili per tutti i nostri avversari”.

“Sul gol potevano fare meglio – continua l’allenatore -, ma c’è da dire che abbiamo speso tantissimo. È stata una situazione particolare, ci siamo confrontati a fine primo tempo ed era tutto sotto controllo. Ci può essere l’imprevisto dal punto di vista tecnico, lo devi tenere conto. Il gol di Ciccone è un colpo da biliardo. Brucia perchè la partita l’avevamo tenuta viva, negli ultimi 10 minuti stavamo pareggiando e abbiamo provato a creare qualcosa, ad aprirci, È nato da questa situazione il gol, dobbiamo prenderne atto”.

Una forte unione di intenti la chiave di questa partita: “Da quando è iniziata la stagione, tutti i giocatori hanno disputato ottime partite anche sotto il punto di vista del sacrificio, oggi sono stati straordinari. Oggi Capra difendeva in un modo e attaccava in un altro, a fine primo tempo mi piangeva il cuore vederlo così basso a difendere. Però serviva questo, loro sono molto bravi e hanno bloccato diverse volte il braccetto, costruendo con rotazioni laterali. Hai bisogno di coinvolgere anche calciatori importanti. Questo è il nostro spirito, l’abbiamo ritrovato dopo settimana scorsa, deve servirci per andare avanti”.

“Al momento abbiamo gli stessi punti del girone d’andata – continua l’allenatore -, e abbiamo affrontato le prime due della classe. Mi dispiace aver penalizzato la fase offensiva, ma penso che abbiate visto anche belle trame di gioco. Dobbiamo continuare così, abbiamo due mesi davanti dove dobbiamo fare tutto il possibile per riuscire ad ottenere più punti possibili, per toglierci il prima possibile da questa lotta salvezza difficile e complicata”.

“Sputando sangue ci toglieremo delle soddisfazioni – chiosa Pisano -. Oggi ha giocato Giorno, un giocatore che mi sembra non abbia mai giocato in questa categoria. È entrato con lo spirito giusto, sacrificandosi, portandosi fuori dalla sua zona di comfort. Bisogna solo avere fiducia e lavorare per riempire quel bicchiere mezzo vuoto. Abbiamo avuto un piccolo momento di flessione e le cose si sono ingigantite. Bisogna essere razionali, in nove partite abbiamo subito nove gol su azione, ci sono state una serie di situazioni che vanno analizzate nel modo giusto. Dobbiamo andare avanti così, con lavoro, precisione, limpidezza di idee e rapporti forti, faremo la differenza”.