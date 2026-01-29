Oltre 150mila euro guadagnati con Pornhub e Onlyfans non dichiarati: digital content creator accusata di evasione fiscale

Cairo Montenotte. Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Savona hanno ripreso le attività di controllo nei confronti di soggetti che ricevono compensi attraverso la pubblicazione di contenuti multimediali su note piattaforme social nonché su popolari siti di intrattenimento per adulti.

In particolare, la Tenenza di Cairo Montenotte ha svolto un’attività di verifica fiscale nei confronti di una persona fisica, operante quale “digital content creator” su più piattaforme social, quali, Instagram, IMDb, Pornhub, Onlyfans con numerosi filmati/video ove la stessa risulta protagonista – resi visibili a pagamento.

Dagli approfondimenti eseguiti, anche attraverso l’analisi delle fonti aperte, è emerso come il soggetto verificato esercitasse abitualmente la propria attività sulle piattaforme menzionate, omettendo di dichiarare al Fisco i compensi percepiti, rientranti nella categoria di redditi di lavoro autonomo, ex art. 53 T.U.I.R.

L’attività esercitata, consistente nella realizzazione di film, foto e video e nel successivo caricamento su internet, finalizzato alla condivisione pubblica, ha fruttato, fra il 2021 e il 2024, oltre 150.000 euro di ricavi, rendendo il soggetto verificato responsabile di violazioni di carattere amministrativo per l’omessa o infedele presentazione delle dichiarazioni annuali ai fini delle imposte dirette.

Nel corso degli accertamenti, effettuati anche con il ricorso alle indagini bancarie, è emerso che gli introiti non dichiarati al fisco derivavano da compensi percepiti, spettanti per l’acquisto di abbonamenti ovvero di singoli contenuti (foto, video, ecc) da parte di utenti privati e da bonifici effettuati dalle società proprietarie di alcune delle citate piattaforme per l’utilizzo dei diritti di immagine.

L’intervento operativo delle Fiamme Gialle savonesi “testimonia ancora una volta l’importanza dell’azione del Corpo indirizzata alla tutela della legalità ed al contrasto al fenomeno di evasione fiscale, grave ostacolo allo sviluppo economico del Paese, in quanto distorce la concorrenza e mina la corretta allocazione delle risorse”.