Olimpiadi Milano Cortina, nell’organizzazione anche la savonese Eleonora Sirtori

Savona. Da Savona a Torino 2026, passando per decine di eventi internazionali, fino a Milano Cortina 2026. Nell’organizzazione delle olimpiadi invernali di quest’anno c’è anche la savonese Eleonora Sirtori.

“Ho iniziato 20 anni fa con le Olimpiadi di Torino, volevo far parte dell’evento ed ero riuscita ad andarci a lavorare. Grazie a quell’occasione ho preso parte ad altri eventi in giro per il mondo. Tre di questi sono stati in Qatar, con il tempo ho cambiato ruoli grazie alla possibilità di crescere. In qualunque parte del mondo organizzare eventi così grandi è complicato, ogni luogo ha le sue sfide. Devo dire che il risultato che raggiungiamo in Italia è sempre più alto”.

Ora Sirtori è capo funzione dell’area formazione e si occupa di 20mila volontari oltre a tutto lo staff (migliaia di persone): “La difficoltà di organizzare un evento di questa scala è la distanza, le persone sono dislocate su tutto il territorio e arrivano da tutta Italia. Trasformo in percorsi formativi quello che è la mia esperienza operativa. Torino 2006 rimane l’evento più bello, sono passati 20 anni ma l’atmosfera in Italia è sempre la stessa“.

Lo scorso fine settimana il passaggio dei tedofori dalla città della Torretta: “E’ stato emozionante vedere passare la fiaccola olimpica nelle vie della mia città, ho girato il mondo ma torno sempre qui. Savona deve puntare sugli eventi sportivi, il Qatar per crescere ha puntato proprio sullo sport, dà visibilità, attrae tutte le culture”.