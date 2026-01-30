Nuovo appuntamento di CarnevaLöa, ma anche teatro, concerti e mostre : ecco cosa fare nel weekend

Savonese. Un nuovo appuntamento di CarnevaLöa, ma anche teatro con la prosecuzione del cartellone del Sacco di Savona, e poi concerti (all’Auditorium di Finale e la rassegna “Canzoni al casone”), presentazioni letterarie, mostre, un torneo di Burraco, ma non mancheranno nemmeno eventi dedicati ai più piccoli come il battesimo della sella alla Corte di mare di Varazze. Ma ora entriamo nel dettaglio degli appuntamenti da non perdere.

NUOVO APPUNTAMENTO DI CARNEVALOA

Continuano gli appuntamenti con l’edizione 2026 del CarnevaLöa, la grande manifestazione carnevalesca organizzata dall’associazione Vecchia Loano con il contributo dell’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano.

Domenica 1 febbraio è in programma il primo dei due appuntamenti con il carnevale dei bambini in piazza Rocca. Il divertente pomeriggio in maschera dedicato ai più piccini inizierà alle 15 con musica, balli e giochi.

Il carnevale dei bambini tornerà domenica 8 febbraio, sempre alle 15 ma questa volta in piazza Italia.

AL TEATRO SACCO DI SAVONA IN SCENA COCAINA

All’Antico Teatro Sacco di Savona, domenica 1° febbraio, alle 18, andrà in scena “Cocaina” di Lazzaro Calcagno e Matteo Monforte; Regia Lazzaro Calcagno; Con Antonio Carlucci, Sara Damonte, Emanuele Vito.

La sera di capodanno, uno scantinato, tre personaggi in scena, un quarto che non arriva mai. Queste le uniche certezze di tutto il testo. Bernardo, Spillo e Chiara sono tre persone normali; non si conoscono, non si sono mai visti prima, ma sono accomunati dalle stesse due cose: tutti e tre sono lì per comprare della cocaina e tutti hanno un segreto da nascondere.

Come in un moderno Aspettando Godot i tre protagonisti della storia, chiusi dentro a quello squallido scantinato, aspettano ansiosamente il loro pusher che sembra essere svanito nel nulla. E le loro storie personali si intrecciano.

Un interessante spaccato della nostra società odierna, dove la cocaina è la silenziosa protagonista della vita dei più “insospettabili”, dove otto banconote su dieci ne portano tracce, dove l’aria che respiriamo ne è pregna. Dove tutti nascondiamo qualcosa di orribile.

TEL: 331.77.39.633

EMAIL: info@teatrosacco.com

AD ALASSIO GRANDE TORNEO DI BURRACO

La Città del Muretto si prepara a trasformarsi, ancora una volta, nella capitale italiana del Burraco.

Dal 30 gennaio al 1° febbraio, il Palasport Lorenzo Ravizza aprirà le sue porte alla seconda edizione del Torneo Nazionale di Burraco “Città di Alassio”, un evento che promette di confermare il successo travolgente dell’anno passato.

L’iniziativa, nata dalla sinergia tra la Fi.Bur. (Federazione Italiana Burraco), l’Assessorato allo Sport del Comune di Alassio in collaborazione con la propria società partecipata Gesco e l’orchestra organizzativa di APS Burraco Liguria, punta a consolidare un format che ha già dimostrato di saper vincere la sfida contro il tempo. Se l’esordio del 2025 era stato un “all-in” coraggioso, i numeri gli hanno dato ragione: oltre 480 giocatori e 120 tavoli hanno animato la Riviera, portando un’ondata di entusiasmo nel cuore dell’inverno ligure.

Dietro il fruscio delle carte si cela una strategia turistica lungimirante. In un periodo dell’anno tradizionalmente considerato “bassa stagione”, Alassio riesce a richiamare centinaia di visitatori provenienti da tutto il Nord Italia. Il torneo diventa così una vetrina d’eccezione, un invito a scoprire il fascino della città oltre i mesi estivi, trasformando la passione sportiva in un volano per l’economia locale e l’ospitalità alberghiera. L’ambizione degli organizzatori per questo 2026 è chiara: bissare il successo della prima edizione e trasformare la manifestazione in una tappa fissa del calendario regionale. Il 3 e il 4 ottobre, poi, Alassio ospiterà anche la prima edizione del torneo regionale di Burraco, altro evento di grande respiro che porterà nella Baia del Sole altri appassionati del gioco di carte.

“L’atmosfera che si respira al Palasport Ravizza – dichiara l’assessore allo Sport del Comune di Alassio, Roberta Zucchinetti – è un mix unico di agonismo silenzioso e vibrante convivialità, a dimostrazione che il Burraco è una disciplina capace di unire generazioni e territori diversi sotto il segno del fair play. Da parte mia e di tutta l’Amministrazione Comunale esprimo un vivo ringraziamento agli organizzatori, alla società partecipata Gesco e a tutte le realtà e le persone coinvolte in questa splendida e importante iniziativa, finanziata interamente dal CLT in sinergia con la Rete di Destinazione Alassio”.

AD ALBENGA “AQUILE RANDAGIE”, LA STORIA DEGLI SCOUT CHE SFIDARONO IL FASCISMO

Sabato 31 gennaio alle ore 18, presso l’Auditorium San Carlo in Via Roma 70, la città di Albenga accoglierà un evento storico e civile di grande intensità: “Aquile Randagie: Gli Scout Che Si Ribellarono Al Fascismo 1928–1945”. L’incontro, a ingresso libero, è promosso dal gruppo scout ALBENGA 1 con il patrocinio del Comune di Albenga.

A guidare il pubblico in questo viaggio nella memoria sarà Emanuele Locatelli, scout e storico delle Aquile Randagie, che proporrà una narrazione appassionata e documentata, arricchita da testimonianze, contributi multimediali e provocazioni per il presente.

Nel 1928, il regime fascista decretò la soppressione dello scoutismo. Ma un gruppo di giovani di Milano e Monza, le Aquile Randagie, scelse la strada della disobbedienza civile, continuando le attività in clandestinità per ben 17 anni. Un atto di coraggio e fedeltà a un ideale che, nel 1943, portò alla nascita di OSCAR, rete clandestina che salvò oltre 2.000 perseguitati, aiutandoli a fuggire in Svizzera.

L’incontro sarà anche occasione per riflettere sul significato di libertà, servizio e dignità umana, valori che le Aquile Randagie difesero con tenacia e che oggi tornano a interrogarci. Come scrisse Don Andrea Ghetti – Baden: «Tenemmo accesa una tenue fiaccola, sotto le raffiche di terribili prove…».

BATTESIMO DELLA SELLA A VARAZZE

Il fascino dell’equitazione per i più piccoli: arriva il “Battesimo della Sella” con la Scuderia I Tigli a Corte di Mare Varazze. Un pomeriggio interamente dedicato ai bambini, alla natura e alla scoperta del mondo equestre. Sabato 31 gennaio, a partire dalle ore 15:30, si terrà infatti l’atteso evento “Battesimo della Sella”, organizzato in collaborazione con la prestigiosa Scuderia I Tigli.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di avvicinare i più piccoli agli animali in modo ludico e sicuro. Sotto la guida attenta di istruttori esperti, i bambini avranno l’opportunità di salire in sella per la prima volta, vivendo un’esperienza emozionante che favorisce la fiducia in se stessi e il rispetto per l’ambiente.

“Vogliamo regalare ai bambini un momento di gioia pura e un primo contatto autentico con il cavallo. “Il Battesimo della Sella non è solo un giro su un pony, ma l’inizio di un possibile legame speciale con questi splendidi animali.”

L’evento è aperto a tutti i bambini e rappresenta un’occasione imperdibile per le famiglie del territorio di trascorrere un sabato pomeriggio diverso dal solito, all’insegna dello sport e dell’aria aperta.

A FINALE QUARTETTO MEFITIS

In arrivo un grande appuntamento musicale: sabato 31 Gennaio alle ore 16:30 presso l’Auditorium Destefanis di Finalborgo avremo ospite il Quartetto Mefitis proveniente dalla Basilicata, composto da Valeria Veltro (contralto), Tiziana Lobosco (mezzosoprano), Gaetano Agoglia e Francesco Latorraca (chitarre). Il concerto si intitolerà “Salotto Storico Partenopeo”.

Il primattore sarà lo spirito dallo spettro etnico ampio, convogliato nel bacino del mare nostrum dalla Napoli spagnoleggiante affacciata oltre l’unificazione d’Italia, impregnata di profumi latini e strascichi borbonici. Di questo spirito si farà figura la canzone classica napoletana di levatura aristocratica poi accolta nella canzone orale appartenente al popolo.

Lo spettacolo sarà introdotto da un’esibizione delle giovanissime ballerine della ASD Pro Art Studio Danza di Albenga e di alcuni giovani flautisti liguri studenti del M° Menardi Noguera: Elena Gambino, Elisa Vella, Benedetta Ferrua, Irene Barberis, Sofia Cialdi, Ethan Duchini, Ernesto Viglizzo, Mattia Dondi, Viola Gasperini, Matilde Galeotti, Samuele Piccone, Lorenzo Petullà e Carlo Mileti.

Musiche di: Tosti, Bizet, Donizetti, Di Capua, Verdi e altri.

INGRESSO LIBERO A OFFERTA, PRENOTAZIONI CONSIGLIATE via Whatsapp al 3534639960.

La rassegna è organizzata dalla Società dei Concerti di Finale Ligure ETS con il sostegno dell’Assessorato alla Cultura della città, della Fondazione Agostino De Mari e di AVIS Finale Ligure.

PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI MASSIMO PACINI AD ALBISSOLA

Un pomeriggio di parole, memoria e solidarietà con firmacopie dell’autore. Sabato 31 gennaio 2026, alle ore 17:30, ad Albissola Marina, presso il MUDA – Museo Diffuso Albissola (via dell’Oratorio, 2), si terrà la presentazione del nuovo libro di Massimo Pacini, dal titolo Scintille, ancora scintille. Per l’eternità.

L’evento assume un valore speciale: l’intero ricavato del volume, venduto al prezzo di copertina di 18 euro e disponibile in libreria, è destinato a favore di AIAS Onlus Savona, realtà da anni impegnata nel sostegno alle persone con disabilità e alle loro famiglie sul territorio.

Il libro raccoglie venti racconti che intrecciano figure storiche e personaggi immaginari, accomunati da una stessa tensione: quella di lasciare una traccia, una scintilla capace di attraversare il tempo. Non eroi irraggiungibili, ma uomini e donne fragili, ostinati, spesso soli, raccontati attraverso gesti quotidiani, scelte silenziose, sguardi che cambiano il destino del mondo. I nomi non vengono svelati subito, lasciando al lettore il piacere della scoperta e dell’intuizione.

Accanto a scienziati, artisti, poeti e figure di coraggio note alla Storia, compaiono volti possibili, inventati ma credibili, che rafforzano quel filo invisibile che unisce passato, presente e futuro dell’umanità. Un invito a riconoscere la grandezza nei dettagli e a scoprire cosa si nasconde nelle pieghe del tempo.

Massimo “Max” Pacini, ingegnere, speaker radiofonico e scrittore ligure, in quest’opera unisce poesia e realtà con uno stile evocativo e intenso, fatto di immagini limpide e dialoghi vibranti. Nei suoi racconti la forza dei silenzi diventa protagonista e i piccoli atti quotidiani si trasformano in simboli universali.

Pacini ha già pubblicato tre opere, tutte con Editoriale Darsena: Verso la luce (poesie), Scintille per l’eternità (romanzi brevi) e Cosa resterà di me? (con Athos Enrile), accolte con particolare favore dai lettori.

La presentazione al MUDA sarà un’occasione di incontro e dialogo con l’autore, ma soprattutto un gesto concreto di solidarietà. Perché – come ricorda Pacini – il ricordo non si trasmette con le statue, ma con una piccola luce che passa di cuore in cuore. Per l’eternità.

“CANZONI AL CASONE” AD ORTOVERO

Un “temporale” di buona musica sta per abbattersi sabato 31 gennaio, alle 21, al Teatro Casone di Ortovero, per il primo appuntamento della “Nuova Rassegna Musicale – Canzoni al Casone” organizzata dall’Associazione Culturale Zoo di Albenga in collaborazione con il Comune di Ortovero.

Una serata di grande musica, con un occhio alla tradizione e a quello che la stampa specializzata ha definito “il rock delle montagne”. L’Orage, termine francese che significa appunto temporale, è una band valdostana, nata nel 2009 dall’incontro del cantante e chitarrista Alberto Visconti con i fratelli Remy e Vincent Boniface, polistrumentisti ed appassionati di musica folk e di tradizioni.

Una storia che prosegue ancora, dopo 5 dischi e diverse collaborazioni prestigiose, a cominciare da quella con il Principe Francesco De Gregori, con cui hanno duettato in una serata memorabile nel 2013, concerto basato sulle canzoni di De Gregori, rivisitate dalla band. Insieme hanno cantato anche “La teoria del veggente”, brano de L’Orage, poi inclusa nell’album “L’età dell’oro”.

Sabato al Teatro Casone, proprio Visconti, insieme a Vincent Boniface, riproporranno i brani più celebri del gruppo in chiave acustica, alternando l’utilizzo di diversi strumenti, come nel loro stile, mescolando folk, canzone d’autore e rock.

L’appuntamento di sabato sarà anche l’occasione per anticipare i prossimi ospiti della Rassegna ad Ortovero, anche in previsione del festival Su La Testa, che si terrà ad Albenga dal 14 al 16 maggio.

Biglietti in vendita su Ciaotickets e in cassa la sera del concerto, quando ci si potrà anche tesserare per l’Associazione Zoo e ricevere sconti e promozioni, oltre a notizie in anteprima sulle diverse attività dei ragazzi di Su La Testa.

Tutti gli aggiornamenti sui canali ufficiali dell’Associazione:

Facebook @sulatesta

Instagram @sulatestafestival

Mail zooalbenga@gmail.com

GLI EVENTI DEL WEEKEND DA ASINOLLA

Il freddo inverno non ci ferma! Sabato 31 gennaio e domenica 1 febbraio il parco natura Asinolla di Pietra Ligure organizza due giornate dedicate alla dolcezza, al gioco e alla scoperta del mondo rurale.

Ecco il nostro programma:

Sabato 31 Gennaio

Ore 14:00 – “Il Cerchio dei Gesti Gentili”: Un momento magico con Olly, Falco e Princesa.

Ore 15:00 – “I Giorni della Merla”: Laboratorio speciale in stalla! Scopriremo leggende, faremo grooming e arte insieme ai nostri asini Giorgina, Wafer, Susannina, Leon e Patù.

Domenica 1 Febbraio

Ore 10:30 – “Mattina in Scuderia”: Diventa un vero “aiutante”! Impareremo a prenderci cura degli animali: dare acqua, fieno e preparare il pastone.

Ore 15:00 – “Giretti in Sella nell’Uliveto”: Un’emozione indimenticabile tra i colori della nostra terra.

Food & Relax

Il nostro Bar-Ristoro è aperto per pranzi e merende golose (riservato ai tesserati). Venite a provare i nostri spuntini in compagnia!

Info Utili

Dove: Via Piave, loc. Pian dell’Olio, Pietra Ligure (SV).

Nota: Le attività sono riservate ai tesserati ASD Asinolla. Non sei ancora tesserato? Inquadra il QR code in locandina o chiedici info!

Importante: È necessario presentarsi 15 minuti prima dell’inizio dell’attività.

Prenotazione obbligatoria: Chiamaci o scrivici al 351.3351092.

