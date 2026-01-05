Nuovi arredi esterni per la scuola di Laigueglia: un arcobaleno di novità

Laigueglia. Il rientro tra i banchi dopo le vacanze natalizie avrà quest’anno un sapore magico per i piccoli alunni di Laigueglia. Ad accoglierli oggi (7 gennaio) non ci saranno solo le maestre e i compagni, ma una veste completamente rinnovata per il loro istituto.

L’amministrazione comunale ha infatti deciso di fare un regalo speciale ai suoi “giovani e importanti cittadini”, completando durante la pausa festiva i nuovi e coloratissimi allestimenti esterni della scuola.

“L’intervento – spiega il sindaco Giorgio Manfredi – non è soltanto un’opera di restyling estetico, ma riflette una visione precisa: lo spazio educativo deve essere un luogo che ispira gioia e creatività fin dal primo sguardo. I nuovi colori e le installazioni esterne sono stati pensati per trasformare l’ingresso in un ambiente accogliente, capace di stimolare il senso di appartenenza dei bambini verso la propria comunità. La scuola è il cuore pulsante del nostro borgo”.

Con questa sorpresa, Laigueglia conferma la sua attenzione verso le nuove generazioni, investendo sulla bellezza come strumento di educazione civica.

Questa mattina, dunque, il suono della campanella è accompagnato dallo stupore dei bambini che troveranno ad attenderli un mondo più vivace e a misura dei loro sogni. Un segnale di speranza e vitalità che parte dai banchi di scuola per abbracciare l’intera cittadinanza, celebrando un inizio d’anno all’insegna del colore.