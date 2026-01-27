Nuova giunta regionale, minoranze: “Poltrone e spese”. Bucci: “Bugie. E il civismo non è morto”

Liguria. Questa mattina si è svolto il dibattito sulla nuova composizione della Giunta, che è stata presentata all’Assemblea legislativa dal presidente della Regione Marco Bucci nella seduta di martedì scorso.

Ha aperto il dibattito Stefano Giordano (Mov5Stelle), che ha detto: “Questa Giunta ha aggiunto una stanza a una casa che non ha un assetto stabile. In una regione che ha molti problemi, la Giunta dovrebbe concentrarsi sul lavoro da fare, non aumentare le spese per ampliare l’esecutivo”.

Selena Candia (Alleanza Verdi e Sinistra) ha evidenziato che la maggioranza scricchiola ed è da sempre preoccupata di creare nuove poltrone: “È un provvedimento che riteniamo indispensabile per limitare i disagi causati dalla frana sulla via Aurelia, che interrompe la circolazione stradale da domenica scorsa. Il Consiglio Regionale ha accolto all’unanimità la proposta dell’opposizione di adottare misure straordinarie per ridurre l’isolamento provocato dall’interruzione stradale. Tra gli impegni assunti ci sono l’istituzione di fermate aggiuntive dei treni nelle stazioni dei paesi colpiti dal disagio; la possibilità, per i passeggeri, di utilizzare sui treni l’abbonamento al trasporto pubblico su gomma; l’esenzione del pedaggio autostradale durante la chiusura dell’Aurelia”.

Anche Gianni Pastorino (Andrea Orlando Presidente) ha criticato l’incoerenza tra l’aumento degli assessori e il mantenimento dello stesso numero di consiglieri. Davide Natale (Pd) ha sottolineato: “Siamo arrivati a un punto di non ritorno. Questa maggioranza ha subito e avallato scelte che non migliorano in alcun modo la qualità della vita dei cittadini liguri. Bucci ha distribuito deleghe solo per tentare di chetare le acque, ma il risultato è sotto gli occhi di tutti: sono nati nuovi gruppi consiliari non per una scelta istituzionale, ma per prendere le distanze da quelle decisioni. Questa è una manovra prettamente partitica, priva di visione e di qualsiasi lungimiranza, che nulla ha a che fare con l’interesse generale. Dopo quanto è accaduto, siete ancora più responsabili di fronte ai liguri. Le risorse pubbliche devono essere spese per rispondere alle reali esigenze delle persone, non per equilibri interni alla maggioranza. Da oggi parte la nostra battaglia: una battaglia politica e civile per rimettere al centro i cittadini, i loro bisogni e il futuro della Liguria”.

Jan Casella (Alleanza Verdi e Sinistra) ha denunciato “la mancanza di linea e di visione”.

Secondo Armando Sanna (Pd) “la morte del civismo è la sintesi di ciò che è accaduto in aula. Bucci, che ha sempre detto di essere libero dai partiti, è stato smentito. Ma il vero dato è l’immobilismo di questa Regione”. “L’allargamento della Giunta regionale non è un progetto per la Liguria, ma una manovra di sopravvivenza politica del centrodestra – dichiara il capogruppo del Partito Democratico in Regione Armando Sanna – Bucci parla di rafforzamento e competenze, ma i fatti raccontano altro: una maggioranza in tensione, un Consiglio sospeso, riunioni convocate d’urgenza e consiglieri che prendono pubblicamente le distanze. Questa Giunta non nasce per affrontare i problemi dei liguri, nasce per contenere le fratture interne alla coalizione di governo”.

Andrea Orlando (Pd) ha criticato la riorganizzazione della Giunta: “E’ una scelta non necessaria ed è stata fatta, soprattutto, per rispondere a esigenze di carattere politico; il fatto che questo governo regionale sia diventato della Lega, tradisce l’apporto civico con cui era stato eletto”.

Per la maggioranza è intervenuto Federico Bogliolo (Vince Liguria) affermando: “In questi giorni il ruolo delle liste civiche è stato più volte messo in discussione. Ritengo sia necessario affrontare questo tema partendo da una riflessione seria: chi siamo? Chi ci legittima? Cosa facciamo? Il nostro ruolo all’interno di quest’Aula è chiaro: servire il territorio. Siamo qui come liste civiche perché legittimati da circa il 15.5% dei votanti, e questa è la prima risposta a chi parla di “morte del civismo”. Rappresentiamo tutti i cittadini liguri e siamo tenuti a dare risposte concrete, a partire dalla necessità di risolvere il problema delle liste di attesa sanitarie, dal sovraffollamento dei Pronto Soccorso e delle autostrade liguri, per citare alcune delle situazioni che stiamo affrontando con successo”.

“Siamo, con i colleghi di Orgoglio Liguria, quattro consiglieri e un presidente di Giunta e non mi sembra si possa parlare di una fine delle liste civiche. La nostra volontà è una sola: rispondere ai cittadini. Il civismo non è un’alternativa ai partiti né una forza di contrapposizione ideologica. È una forma politica autonoma, radicata nei territori, capace di parlare alle persone prima che agli schieramenti. Per questo siamo stati votati, per questo siamo qui”.

“Oggi non siamo di fronte alla fine del civismo, ma all’alba di una nuova era: il civismo assumerà una connotazione politica nazionale e sarà proprio la Liguria a esserne l’esempio. Un civismo maturo, responsabile e noi, in questo momento ,siamo il laboratorio di questa nuova stagione politica. La nuova Giunta, con nuovi assessori e una distribuzione più equilibrata delle deleghe, offre l’opportunità di rafforzare questo percorso. Noi civici siamo qui per lavorare e se saremo in grado di dare risposte concrete ai cittadini e ai territori, dimostreremo che il civismo non è semplice testimonianza, ma capacità di governo”.

“Perché il destino non si attende: il destino si costruisce agendo” conclude.

Marco Frascatore capogruppo di Orgoglio Liguria e il collega Walter Sorriento hanno poi commentato: “Come al solito la sinistra pretende di prevedere come andranno le cose e quale sarà l’esito del lavoro di questa Giunta. I consiglieri di opposizione hanno la convinzione assoluta che tutto sarà sbagliato, che tutto andrà male e giudicano ancora prima di vedere i risultati. Molto facile questo atteggiamento, che porta un unico grande danno a discapito dei cittadini”.

“Noi di Orgoglio Liguria diamo piena fiducia al presidente Bucci, convinti che questo allargamento della Giunta sia un investimento e non un costo. Dire a priori che la nomina di due assessori sia un atto sbagliato non è molto dignitoso, soprattutto perché l’obiettivo primario di questa scelta è migliorare la qualità della vita delle persone. Un’ultima domanda ai consiglieri di opposizione: ci piacerebbe che chi oggi interviene in maniera disfattista avesse il coraggio di garantire che un domani in caso fosse chiamato a governare (cosa peraltro del tutto improbabile), riporterebbe di nuovo gli assessori di Regione Liguria da 9 a 7. Chissà se saranno in grado di rispondere e assumersi questo impegno” concludono.

Angelo Vaccarezza (Forza Italia Berlusconi) ha sottolineato: “Il numero di assessori non è termometro di buon governo, come hanno dimostrato le elezioni regionali passate” e ha difeso il ruolo fiduciario dell’assessore Morich e la recente riforma della sanità varata dalla Giunta Bucci.

Sara Foscolo (Lega Liguria-Salvini) ha precisato: “Il lavoro che sta cercando di fare questa amministrazione è positivo, perché è composta da persone competenti. La Liguria è una regione difficile e, dunque, è giusto avere più assessori che potranno così affrontare al meglio i problemi del territorio”.

Rocco Invernizzi (FdI) ha sottolineato: “Una giunta allargata da sette a nove assessori, oltre ad un consigliere delegato, è un passaggio strategico che rafforza il governo della Regione e sarà utilissima nel risolvere, in maniera più efficace, i problemi della Liguria”.

“Come Fratelli d’Italia – ha proseguito Invernizzi – accogliamo questa fase con orgoglio e senso di responsabilità. Il nostro partito consolida il proprio ruolo centrale nella maggioranza di centrodestra: la nuova vicepresidenza affidata a Simona Ferro figura di comprovata esperienza, rappresenta un riconoscimento della nostra capacità di governo. L’obiettivo è chiaro: una Giunta potenziata consentirà di portare a termine il programma elettorale e affrontare tutte le sfide fino a fine legislatura – ha aggiunto Invernizzi – Fratelli d’Italia condivide pienamente questa visione”.

“È un allargamento meritocratico, reso possibile dalla riforma dello Statuto regionale approvata nel 2025. Con il nuovo assetto della giunta si procederà spediti per completare diversi interventi come la diga foranea di Genova per rendere i nostri scali i più competitivi del Mediterraneo, una migliore rete viaria interna per collegare costa ed entroterra senza isolamento, digitalizzare al 100% i servizi pubblici per azzerare la burocrazia, potenziare gli ospedali territoriali nelle valli e nelle aree interne, attrarre investimenti esteri nel turismo di qualità e nelle eccellenesse agroalimentari liguri”.

Invernizzi ha anche allargato il discorso sul dissesto idrogeologico: “Servono cantieri rapidi per mettere in sicurezza fiumi e frane; sull’economia, formazione professionale per i nostri giovani per riempire i vuoti di manodopera nelle filiere strategiche. Senza dimenticare la sicurezza quotidiana: più collaborazione con le forze dell’ordine e telecamere intelligenti nei Comuni. La vicepresidenza di Simona Ferro sarà un motore di coordinamento essenziale: un ruolo che rafforza l’unità della maggioranza, favorisce il dialogo tra deleghe e imprime slancio operativo all’intero esecutivo. Le sue competenze in materia di Sport, Scuola e Formazione si integrano perfettamente con funzioni vicarie di primaria importanza”.

Lo stesso Invernizzi ha anche indicato la road map del partito meloniano: “Porteremo proposte concrete sulle priorità liguri come sanità e welfare con continuità e innovazione per una rete più capillare; infrastrutture ovvero diga foranea e rete viaria interna; economia e lavoro per attrarre investimenti, sostenere PMI e turismo; sicurezza e dissesto idrogeologico con più risorse per protezione civile e legalità; entroterra e parchi per una migliore valorizzazione sostenibile delle nostre eccellenze” conclude il capogruppo FdI.

Al termine del dibattito è intervenuto il presidente Marco Bucci: “Sono molto deluso dagli interventi della minoranza perché ho sentito discorsi non adeguati. L’aumento degli assessori – ha precisato – deriva da una legge dello Stato, tuttavia sono d’accordo sul fatto che andrebbero aumentati anche i consiglieri. In ogni caso la spesa complessiva non aumenta”.

Secondo Bucci, “la scelta di aumentare gli assessori era necessaria perché è un’opportunità data dal Parlamento di fare un lavoro migliore”.

“Rivendico inoltre con forza la scelta del civismo – prosegue Bucci – che mi appartiene dal 2017, dalla prima esperienza da sindaco di Genova. Civismo significa servizio ai cittadini e non spartizione di incarichi. Questo non vuol dire non dialogare con i partiti, significa non esserne condizionati, come invece sta accadendo al Partito Democratico. Il nostro è un modo di lavorare diverso dal loro, è più concreto e più vicino ai cittadini. Per questo motivo respingo una lettura meramente politica della scelta sugli assessori perché è una questione di metodo e risultati”.

“Noi non applichiamo il manuale Cencelli, né tantomeno versioni ‘al quadrato’. Una situazione ben diversa da quella della Puglia, dove si è scelto di governare con logiche di pura spartizione arrivando ad assegnare super consulenze a ex governatori che non hanno avuto un incarico in giunta. Questo non è il nostro modello. Quando parlo di territorio, infatti, non parlo di provenienza geografica degli assessori, ma della capacità di dare risposte concrete. Le esigenze del territorio sono quelle che arrivano dai cittadini, non certo quelle che servono a tenere in piedi equilibri politici”.

​Aggiunge il presidente Bucci: “A chi pensa che l’obiettivo sia semplicemente produrre atti amministrativi, rispondo che l’atto è un mezzo, non il fine. Il fine è fare le cose, ottenere risultati concreti, perché i cittadini non vivono di delibere ma di soluzioni. Chi sostiene che in questi anni non sia cambiato nulla, evidentemente non guarda ciò che accade. Penso alla sanità: i miglioramenti ci sono stati, ed è scorretto non riconoscerli. C’è una differenza enorme tra un disavanzo causato da inefficienze e un disavanzo dovuto a investimenti strategici”.

“Sul tema dei rifiuti, poi, sento lezioni da un Partito Democratico che a Roma realizza i termovalorizzatori e qui non riesce nemmeno a esprimere una posizione unitaria; da una parte dice no, dall’altra dice sì. Noi invece ​proseguiamo confrontandoci con chi vive i territori, per chiudere il ciclo dei rifiuti”.

“Concludo con un dato politico chiaro: i voti della maggioranza erano e restano 18. È una maggioranza con una forte identità, anche civica, che ha una visione chiara e che lo ha dimostrato lavorando, rimboccandosi le maniche. Alle critiche rispondiamo come abbiamo sempre fatto: andiamo avanti​ con ancora maggiore determinazione​”.