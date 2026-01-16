Nuova giunta regionale, le reazioni politiche. Giovani Democratici contro nomina a Vaccarezza: “Sostiene il genocidio a Gaza”

Liguria. Ecco i primi commenti politici sulla nuova giunta regionale varata dal presidente Marco Bucci.

“A nome del coordinamento regionale di Fratelli d’Italia Liguria esprimo le mie congratulazioni all’assessore Simona Ferro per la nomina a vicepresidente della Regione Liguria. Un riconoscimento che premia competenza, serietà e senso di responsabilità maturati in questi anni di lavoro istituzionale” dichiara l’On. Matteo Rosso a margine della riunione tra i coordinatori regionali dei partiti di maggioranza con il presidente Bucci..

“Sono certo che Simona Ferro saprà svolgere anche questo incarico con equilibrio e determinazione, contribuendo all’azione di governo della Regione Liguria nell’interesse dei cittadini liguri. Buon lavoro al vicepresidente Ferro, ai due nuovi assessori Claudia Morich e Alessio Piana, al neo consigliere delegato Angelo Vaccarezza e a tutta la giunta”.

Sul fronte della maggioranza non è mancata la risposta al primo commento del capogruppo PD Armando Sanna: “Buone notizie, Armando Sanna, nella sua quotidiana battaglia contro i mulini a vento, scopre che Marco Bucci non è il Cavalier Cervantes e realizza che il presidente è personaggio assai più concreto e soprattutto reale. La scelta degli assessori potrà certo non piacere al Pd, ma difficilmente si può dire che Claudia Morich sia una scelta imposta da qualche partito o che Alessio Piana, fin dal primo giorno di giunta assegnatario di importanti deleghe, se le veda confermate con piena agibilità da assessore solo per equilibrismi o giochetti politici” afferma Vince Liguria – Noi Moderati e Orgoglio Liguria hanno risposto alla nota del Pd che immagina archiviata la stagione civica.

“Sanna, ronzinante di razza dei dem, continua a farsi un romanzo tutto suo, probabilmente ispirato da nostalgici di una vecchia politica che a volte considera come epica picaresca le pagine del manuale Cencelli” conclude.

Tuttavia i Dem sono tornati all’attacco: “La narrazione portata avanti da Bucci – che i nuovi incarichi servivano ad alleggerire le deleghe degli assessori – si scontra con la realtà: nessun assessore ha lasciato deleghe strategiche ai nuovi ingressi in Giunta. In un momento di grave difficoltà per i cittadini liguri, le priorità sono assolutamente altre: sanità, casa, lavoro e giovani” sottolinea il segretario del PD Liguria Davide Natale .

“Bucci prova ad adeguare la normativa ai propri desideri: a partire dalla nomina del consigliere delegato, figura che non esiste nello statuto della nostra Regione. Infatti si chiamano consiglieri di supporto al presidente e possono partecipare alla Giunta, proprio come hanno spiegato insigni professori, solo esclusivamente nel momento in cui trattano materie di propria competenza. Quindi che ruolo avrebbero se non di aver accontentato qualcuno a cui il ruolo di membro dell’ufficio di presidenza del consiglio regionale gli andava stretto? Abbiamo solo assistito al teatrino delle poltrone, un valzer a favore dei partiti della maggioranza a spese dei cittadini liguri” conclude Natale.

Infine, la presa di posizione dei Giovani Democratici: “Oggi il presidente della Regione, nel rimpasto di Giunta Regionale, ha assegnato la delega alle Relazioni Internazionali al Consigliere Angelo Vaccarezza. Troviamo sconcertante la decisione di nominare Vaccarezza in quel ruolo” dichiara Pietro Sapori, segretario dei Giovani Democratici genovesi.

“Non possiamo accettare che il responsabile delle relazioni internazionali della Regione Liguria sia una figura politica che si è caratterizzata negli ultimi due anni per un incondizionato e acritico sostegno alle azioni criminali e genocide portate avanti dal governo di Benjamin Netanyahu e Ben Gvir a Gaza.”

“I liguri, al di là delle singole bandiere e del colore politico, sono scesi in piazza in questi anni per chiedere il cessate il fuoco a Gaza, schierandosi dalla parte dell’umanità e della Pace – prosegue Sapori – Per queste ragioni chiediamo al Presidente Bucci di ritirare immediatamente la delega: la Liguria non si merita Angelo Vaccarezza come delegato alle Relazioni Internazionali” conclude.