IVG Sport
Collegiale

Nuoto artistico: Azzurri in collegiale a Savona fino al 20 gennaio

Gabriele Minak, Ginevra Marchetti e Sarah Rizea sono tra i convocati

Campionato Italiano Nuoto Sincronizzato
Foto d'archivio

Savona. Primo collegiale dell’anno per solo, duo e mixed dell’Italia del nuoto sincronizzato nella piscina Zanelli di Savona, da venerdì 2 a martedì 20 gennaio.

Questi i convocati dal direttore tecnico Patrizia Giallombardo: Gabriele Minak (RN Savona), Ginevra Marchetti (RN Savona), Filippo Pelati (Fiamme Oro e CN Uisp), Enrica Piccoli (Fiamme Oro e Montebelluna Nuoto), Lucrezia Ruggiero (Fiamme Oro e Aurelia Nuoto), Sarah Rizea (Fiamme Oro e RN Savona) e Flaminia Vernice (Fiamme Oro e RN Savona).

Completano lo staff i tecnici Linda Cerruti, Simona Riccotta e Federica Sala, il medico Anna Cavallero, il dietologo Stefania Acquaro, la fisioterapista Nadia Rocca, i preparatori atletici Masimo Di Napoli, Zinalda Panchenko, Valentina Rovetta e Sebastiano Siccardi.

