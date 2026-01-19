Laigueglia. Numeri in crescita per il Portale Turistico “Laigueglia, il Borgo d’aMare” che si conferma uno strumento centrale nella promozione del territorio.

Nel corso dell’anno appena concluso ha generato oltre 145mila visualizzazioni di pagina, con un tempo medio di permanenza di 2,18 minuti, un dato significativamente superiore alla media del web.

“Numeri che – come spiega il consigliere comunale Paolo Spalla – testimoniano la solidità della piattaforma, la qualità dei contenuti e l’efficacia dell’indicizzazione, che permette al portale di raggiungere utenti sia dall’Italia che dall’estero, contribuendo alla valorizzazione dell’intera Riviera ligure di ponente”.

Il portale ha registrato ben 10mila visualizzazioni di pagina solamente nel periodo delle festività natalizie. Il Borgo d’aMare si conferma dunque come punto di riferimento informativo per chi cerca notizie su eventi, territorio, ospitalità e attività. Secondo i tecnici di Core iMaging “l’ottima indicizzazione del portale contribuisce a promuovere non solo Laigueglia, ma l’intera fascia costiera tra Savona e Imperia, rafforzando la visibilità della Liguria come destinazione turistica”.

La distribuzione geografica dei visitatori conferma la portata internazionale del sito: Italia 73,6%; Stati Uniti 11,9%; Cina 4,5%; Germania 2,2%; Regno Unito 1,5%; Francia 1,2%. Ulteriori accessi provengono da decine di Paesi europei ed extraeuropei.

“Un portale – afferma Spalla – che si conferma quindi una vetrina globale, capace di intercettare utenti da tutto il mondo grazie alla qualità dei contenuti e alla struttura SEO ottimizzata”.

Ottimi risultati anche sui social network: su Facebook sono state registrate 23.176 visualizzazioni e interazioni di contenuti, mentre su Instagram oltre 27mila. Laigueglia si conferma così un esempio virtuoso di comunicazione turistica integrata, capace di valorizzare il territorio con contenuti di qualità, immagini evocative e una presenza digitale costante e professionale.