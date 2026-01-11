Noli, 90 partecipanti alla quindicesima edizione del cimento invernale

Noli. Si è svolta questa mattina (domenica 11 gennaio) a Noli la 15ª edizione del cimento invernale.

Novanta nuotatori di età comprese fra gli 8 e gli 83 anni hanno sfidato il freddo partendo dalla Spiaggia dei Pescatori per tuffarsi nelle acque del golfo, oggi calme dopo l’agitazione dei giorni scorsi.

Al termine del tuffo, l’Associazione Amici d’Europa ha offerto bevande calde, focaccia e panettone. Oltre che ai partecipanti “nati prima”, Andrea Penna e Rosi Palumbo, un premio è stato assegnato alla partecipante più giovane, Alice Inzerillo, e al più fedele, Raffaele Ferrara, presente ad ogni edizione.