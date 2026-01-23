Nolese, iniziativa benefica del club: inviata una ventina di tute in Kenya

Nobile non solo in campo. La classifica dice che la Nolese è al comando del girone B di Seconda Categoria, ma i biancorossi vogliono lasciare il segno anche fuori dal terreno di gioco. E infatti la società ha inviato una ventina di tute della squadra ai bambini del villaggio di Machaka, in Kenya.

Un’iniziativa particolare dunque, spiegata meglio dal club con questo comunicato:

Il biancorosso della Nolese arriva fino in Kenya

La Polisportiva Nolese porta i propri colori ben oltre i confini locali, regalando un gesto di solidarietà che ha attraversato continenti. Grazie al prezioso impegno di Carla Toso e Sara Pisano, la società ha fatto recapitare ai bambini del villaggio di Machaka, in Kenya, alcune tute di rappresentanza ufficiali, simbolo non solo di appartenenza sportiva ma soprattutto di vicinanza e condivisione. Un’iniziativa che ha acceso sorrisi e curiosità tra i più piccoli, entusiasti di indossare i colori biancorossi e di sentirsi parte, anche a migliaia di chilometri di distanza, della grande famiglia nolese. La Polisportiva Nolese ha espresso profonda soddisfazione per l’operazione, sottolineando come lo sport possa diventare veicolo di amicizia, speranza e fratellanza tra popoli diversi. «Siamo felici di aver potuto donare un momento di gioia a questi splendidi bambini – fanno sapere dalla società – e orgogliosi di aver contribuito, nel nostro piccolo, a portare un messaggio di solidarietà che supera ogni confine».