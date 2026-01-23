  • News24
Gesto particolare

Nolese, iniziativa benefica del club: inviata una ventina di tute in Kenya

Nobile gesto della società biancorossa che manda le proprie tute ai bambini del villaggio di Machaka

Generico gennaio 2026

Nobile non solo in campo. La classifica dice che la Nolese è al comando del girone B di Seconda Categoria, ma i biancorossi vogliono lasciare il segno anche fuori dal terreno di gioco. E infatti la società ha inviato una ventina di tute della squadra ai bambini del villaggio di Machaka, in Kenya.

Un’iniziativa particolare dunque, spiegata meglio dal club con questo comunicato:

Il biancorosso della Nolese arriva fino in Kenya

La Polisportiva Nolese porta i propri colori ben oltre i confini locali, regalando un gesto di solidarietà che ha attraversato continenti. Grazie al prezioso impegno di Carla Toso e Sara Pisano, la società ha fatto recapitare ai bambini del villaggio di Machaka, in Kenya, alcune tute di rappresentanza ufficiali, simbolo non solo di appartenenza sportiva ma soprattutto di vicinanza e condivisione. Un’iniziativa che ha acceso sorrisi e curiosità tra i più piccoli, entusiasti di indossare i colori biancorossi e di sentirsi parte, anche a migliaia di chilometri di distanza, della grande famiglia nolese. La Polisportiva Nolese ha espresso profonda soddisfazione per l’operazione, sottolineando come lo sport possa diventare veicolo di amicizia, speranza e fratellanza tra popoli diversi. «Siamo felici di aver potuto donare un momento di gioia a questi splendidi bambini – fanno sapere dalla società – e orgogliosi di aver contribuito, nel nostro piccolo, a portare un messaggio di solidarietà che supera ogni confine».

