Ufficiale

Nolese, Acojocaritei nuovo portiere biancorosso

Si aggiunge al reparto portieri a disposizione di mister Pietro Saccone

Generico gennaio 2026

Dopo l’addio di Penso e i problemi fisici che hanno colpito Freccero, la Nolese torna sul mercato e si assicura le prestazioni di Matei Acojocaritei, portiere classe 2006 cresciuto nel Finale.

Il club lo presenta così: “Già allenato da mister Saccone nell’anno in cui la Juniores giallorossa conquistò lo storico titolo di vicecampione regionale, Acojocaritei è un estremo difensore molto esplosivo e di grande prospettiva”.

“Con i colori della Nolese è pronto a rilanciarsi e a ricomporre un parco portieri di assoluto valore”, chiosa.

