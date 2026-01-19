New Basket ABC Ponente, ad Alassio l’Under 15 Eccellenza compie una bella impresa

Alassio. Due giorni nei quali i ponentini non avevamo alternative: per essere nelle prime quattro e accedere alla fase Top del campionato Under 15 Eccellenza dovevano vincere entrambe le partite.

Sabato, nel primo dei due match, i giocatori di coach Ciravegna affrontano la trasferta di Tortona incontrando una squadra davanti a loro in classifica ma al termine di 40 minuti combattuti riescono ad aggiudicarsi per 70-81 il settimo successo stagionale nel girone ma per completare l’opera non basta perché in caso di arrivo a tre squadre a pari punti i ponentini sarebbero davanti a Next Step Rapallo ma dietro a GGS Savigliano.

Dopo la gara di sabato gli alassini vanno a vedere la partita di Serie A Derthona-Olimpia Milano in ben cinquanta persone tra giocatori, staff, genitori e amici godendosi lo spettacolo ma ben consci che il giorno dopo ci sarà la partita decisiva.

Domenica ad Alassio arriva a far visita alla compagine ligure Area Pro Piossasco che è indietro in classifica ma questo tipo di gare possono sempre nascondere tante insidie ma e i giovani liguri partono subito concentrati, incrementano nei primi tre quarti il punteggio e vincendo 77-66 si regalano il sogno: essere tra la prime 8 squadre dell’Under 15 Eccellenza piemontese-ligure insieme a compagini del calibro di College, Derthona, Casale, Cus Torino, Moncalieri, Lovi Borgaro e Collegno.

“Ora ci aspetta la seconda fase dove affronteremo le prime quattro del girone B ben consci che non sarà facile ma sicuramente stimolante – affermano i dirigenti alassini -. Questo gruppo ha scritto un pezzo di storia e lo deve festeggiare: Ogni giocatore deve essere consapevole del proprio valore singolo e di squadra. Possiamo dire che siamo un gruppo che fa accadere le cose. Bravi tutti, giocatori e staff”.

La Pallacanestro Alassio che ha affrontato l’Area Pro Piossasco