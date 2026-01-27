Neve in Val Bormida, scatta l’allerta arancione

Val Bormida. Nella giornata di oggi una struttura depressionaria di origine atlantica entrerà in maniera decisa sul mediterraneo occidentale, portando piogge diffuse su tutta la regione e, dalla notte, nevicate a bassa quota sui versanti padani dell’arco appenninico, specie quello di Ponente.

In particolare sulla Val Bormida sarà allerta gialla dalle 20 alle 23:59 di oggi, scatterà poi l’allerta nivologica arancione fino alle 8.00 di domani, mercoledì 28 gennaio, a cui seguiranno ancora due ore di allerta gialla, fino alle 10.00

LE PREVISIONI – Dal pomeriggio si attendono prima precipitazioni diffuse su Centro-Ponente, con cumulate elevate, intensità moderate e bassa probabilità di temporali forti su centro ponente (Zone AB), e significative su E; a Levante dalla notte cumulate significative (Zona C). Anche i venti saranno in rinforzo da Sud dal pomeriggio (50-60 km/h) su ABC, in successiva rotazione da Nord su B. Precipitazioni a carattere nevoso sui rilievi di Centro-Ponente con deboli nevicate su aree non sensibili di D. Moto ondoso in aumento fino a localmente agitato al largo e sui capi esposti.

Dalla notte sul Ponente si assisterà ad un abbassamento dello zero termico che porterà nevicate sulla zona D sopra i 400 mt e sopra i 1000 mt nell’interno di A. Sul Centro della regione e su E occidentale saranno possibili fenomeni di gelicidio. Su aree costiere di estremo Levante non si escludono scrosci più intensi anche a carattere temporalesco. Venti in ulteriore rinforzo fino a burrasca da Nord su genovesato e savonese (zone AB) e forti da Sud a Levante (zona C). Attesa mareggiata per onda lunga di Libeccio su tutte le coste dalla sera. Durante le prime ore della mattina disagio fisiologico per freddo su zone centrali della regione.

Situazione in miglioramento a partire da Ponente dalla tarda mattinata di domani, mercoledì 28 gennaio, ma ancora fenomeni di intensità moderata su BCE. Venti forti (50-60 km/h) da Nord su B, da Sud su AC, rafficati specie agli sbocchi delle valli e sui crinali. Ulteriore aumento del moto ondoso con mareggiata su ABC. Tra pomeriggio e sera ci sarà un’attenuazione dei fenomeni con ancora cielo molto nuvoloso o coperto e residue deboli piogge a Levante.

La Sala Operativa Regionale resterà aperta per tutta la durata dell’allerta. In caso di eventi intensi, durante l’allerta sarà pubblicato il monitoraggio sul sito https://allertaliguria.regione.liguria.it/.

(Qui l’avviso di vigilanza emesso oggi)