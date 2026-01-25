Nel Bormida di Millesimo ha fatto capolino un raro esemplare maschio di anatra mandarina

Millesimo. Un raro avvistamento nel fiume Bormida a Millesimo, dove nell’oasi faunistica è comparso un esemplare maschio di anatra mandarina.

Si tratta di un animale comune nel continente asiatico, famoso per l’elegante bellezza tanto che, nei secoli, per il popolo cinese è stato una fonte di ispirazione dell’arte e della cultura.

Il piumaggio molto variopinto, con i colori arancio e mattone che spiccano, ha dato origine all’accostamento con il mandarino e pertanto così l’anatra viene comunemente chiamata.

In Italia, specie in Piemonte e in Lombardia, qualche esemplare selvatico vive nelle zone lacustri ma si registrano alcune, seppur rare, colonie anche lungo i fiumi.