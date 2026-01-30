Nasconde la droga dietro lo specchio del bagno e dentro l’interruttore della luce: arrestato per spaccio

Savona. Nell’ambito della costante attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, la Polizia di Stato ha arrestato un italiano di 54 anni con precedenti di polizia con l’accusa di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Le indagini sono culminate con la perquisizione dell’uomo, della sua abitazione e delle sue pertinenze, da parte della Squadra Mobile in collaborazione con il Nucleo Sicurezza Urbana della Polizia Locale di Savona.

Grazie al fiuto del cane antidroga Rey, i controlli hanno permesso di trovare e sequestrare oltre 65 grammi di cocaina e alcune dosi di hashish, occultati nella plafoniera dello specchio del bagno e all’interno di un interruttore della luce.

Durante le perquisizioni all’interno dell’abitazione, gli operatori hanno inoltre rinvenuto, nascosti dietro l’armadio della camera da letto, 1.100 euro in banconote da cinquanta euro, ritenuti provento dell’attività di spaccio, nonché bilancini elettronici e materiale vario per il confezionamento della sostanza stupefacente.

Al termine degli accertamenti, l’uomo è stato arrestato e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.