Nasce Young Ceriale, la nuova associazione che mette al centro i ragazzi e la loro crescita

Ceriale. Nasce Young Ceriale-Associazione Giovani APS, una nuova realtà associativa che si pone come obiettivo “la progettazione e la realizzazione di iniziative, attività ed eventi dedicati ai bambini e ai ragazzi del paese”.

L’associazione è composta da dieci soci fondatori, persone “con competenze, esperienze e interessi diversi, ma unite da due elementi comuni: essere genitori e avere un forte legame con Ceriale e la sua comunità”. I soci fondatori sono: Elena Andreo, Sabrina Baglietto, Melissa Canepa, Valentina D’Onofrio, Riccardo Ferrigno, Davide Fazio (presidente), Elisabeth Marchese, Matteo Mambrin (vice presidente), Elisa Stalla e Nives Trevisanutto.

“Young Ceriale vuole rivolgersi a una fascia d’età ampia, che va dall’asilo fino all’adolescenza, accompagnando la crescita dei più giovani attraverso proposte sane, inclusive e stimolanti. L’intento è quello di fare da collante tra famiglie, Comune, scuola e le numerose realtà sportive e culturali già presenti sul territorio, per costruire insieme percorsi condivisi che mettano davvero al centro i ragazzi. Young Ceriale si presenterà ufficialmente alla cittadinanza nelle prossime settimane, ma è già attiva da tempo nella progettazione di iniziative ed eventi pensati per i bambini e i ragazzi del paese”.

“Con la fiducia delle famiglie e della comunità di Ceriale – spiega il presidente Davide Fazio – vogliamo ricostruire occasioni di incontro vere, dove le persone tornino a conoscersi, a partecipare e a sentirsi parte di qualcosa. In un’epoca in cui il senso di comunità rischia di andare perduto, crediamo che un paese cresca davvero solo se cresce insieme, a partire dai più giovani”.

L’obiettivo di Young Ceriale è “creare momenti, spazi ed esperienze che rafforzino il senso di appartenenza, favorendo relazioni autentiche e la voglia di stare insieme, coinvolgendo famiglie, scuola, associazioni e tutte le realtà che credono nel valore della comunità”.