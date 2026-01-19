Nasce la DMO “Ligurian Riviera”: Alberto Passino riceve la delega per il Comune di Albenga

Albenga. Venerdì 16 dicembre ha preso ufficialmente vita nel savonese la DMO “Ligurian Riviera”, la nuova cabina di regia del turismo provinciale che riunisce enti pubblici e associazioni di categoria con l’obiettivo di costruire una strategia integrata e condivisa di promozione e sviluppo della destinazione turistica.

La nascita della DMO rappresenta un passaggio fondamentale per il sistema turistico provinciale, che potrà ora contare su un modello organizzativo capace di coordinare interventi pubblici e privati, ottimizzando l’esperienza del tavolo provinciale che, da qualche anno, ha operato in questo senso investendo risorse e sviluppando prodotti turistici strutturati, con una forte identità e una maggiore competitività sui mercati nazionali e internazionali.

A seguito della costituzione della DMO “Ligurian Riviera”, il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis ha aggiornato le deleghe relative al turismo del Comune di Albenga.

All’assessore al turismo ed eventi Camilla Vio è stata assegnata anche la delega al CLT (Comitato Locale Turismo), fino ad oggi detenuta dal Presidente del Consiglio Comunale Alberto Passino, al quale è stata invece affidata la nuova delega alla DMO “Ligurian Riviera”.

“La costituzione della DMO Ligurian Riviera deve essere vista come uno dei traguardi che andavano raggiunti e, allo stesso tempo, come un punto di partenza per lavorare in sinergia tra Comuni, privati e associazioni di categoria per valorizzare la destinazione turistica provinciale – afferma Alberto Passino –. In un mercato turistico in continua evoluzione è fondamentale lavorare con una strategia unitaria, capace di garantire un’operatività efficace attraverso linee guida condivise per prodotti turistici strutturati, con una forte identità e un’elevata competitività. Un modello che coordina interventi pubblici e privati, evitando la dispersione di risorse. Attendiamo ora il completamento dell’iter da parte della Regione Liguria per il riconoscimento della prima DMO ligure, che sarà proprio quella della nostra provincia. La Regione guiderà il sistema con una governance chiara e condivisa, mentre le DMO opereranno come cabine di regia territoriali. Attraverso la DMO avremo la possibilità di accedere a finanziamenti e lavorare in sinergia per una promozione più efficace della destinazione turistica provinciale”.

Passino ha inoltre rivolto un augurio di buon lavoro al direttivo della nuova DMO: presidente Enrico Lupi, presidente della Camera di Commercio, e vicepresidenti Nicoletta Negro, assessore del Comune di Savona per la parte pubblica, e Stefania Piccardo, presidente dell’Unione Provinciale Albergatori per la parte privata.

Per quanto riguarda il CLT di Albenga, oggi, lunedì 19 gennaio, si è tenuta la prima riunione per la programmazione del 2026, con il passaggio di consegne ufficiale tra Alberto Passino e l’assessore Camilla Vio.

“L’assessore Vio in questi due anni ha sempre lavorato al meglio per il turismo ingauno e da oggi avrà anche questo ulteriore tassello con la delega al CLT, che prevede tra le altre cose la decisione condivisa sull’utilizzo della tassa di soggiorno. La collaborazione sarà massima, così come è sempre stato, per continuare a promuovere Albenga all’interno del contesto territoriale e provinciale” conclude Passino.