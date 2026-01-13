Albenga, “Musica oltre ogni barriera”: la Musichabile Band in concerto al teatro Ambra

Albenga. La Città delle Torri si prepara ad accogliere un appuntamento speciale, promosso da Anffas in collaborazione con Il Gabbiano – Centri Riabilitativi per Disabili, capace di unire emozione, inclusione e grande musica.

Domenica 25 gennaio, alle 17, il teatro Ambra ospiterà il concerto della Musichabile Band, un progetto che mette al centro le persone e il loro talento, andando davvero oltre ogni barriera.

L’iniziativa, realizzata con il patrocinio del Comune di Albenga, porta sul palco un’orchestra composta da persone con disabilità accomunate dalla passione per la musica, affiancate e sostenute da musicisti professionisti.

Il risultato è uno spettacolo autentico, coinvolgente, ricco di energia: un evento che non è solo intrattenimento, ma anche un potente messaggio di comunità.

La Musichabile Band rappresenta infatti un’esperienza dove la musica diventa linguaggio universale: un mezzo per esprimersi, incontrarsi, creare legami. Un concerto aperto a tutti (famiglie, giovani, appassionati, associazioni) che promette di regalare al pubblico un pomeriggio intenso e pieno di significato.

Per partecipare è previsto un contributo di 12 euro, destinato al sostegno del progetto. Per prenotazioni, contattare (WhatsApp): 347.4313670.

“Un’occasione preziosa per riempire il teatro e dimostrare, ancora una volta, che Albenga sa essere una città attenta, solidale e capace di riconoscere la bellezza dove spesso non ci si aspetta di trovarla”, hanno fatto sapere da Anffas.