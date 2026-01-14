Mulino Fenicio di Borgio Verezzi, il 30 gennaio un incontro per conoscere le prossime tappe di recupero e sviluppo

Borgio Verezzi. “Mulino Fenicio: storia inventata o vero monumento storico?” E’ il titolo dell’incontro in programma venerdì 30 gennaio alle 11 in Comune.

Si tratta di un breve incontro per conoscere i risultati degli studi e avviare le prossime tappe di recupero e sviluppo.

“Il Mulino Fenicio di Verezzi è una grande opportunità da valorizzare – evidenzia il sindaco Renato Dacquino – Quando ci chiedono ‘cosa c’è da vedere?’ pensiamo a spiaggia, grotte, cave, festival, borgate e sentieri. Eppure lassù c’è il Mulino Fenicio, un monumento di importante valore storico ancora poco conosciuto”.

Acquisito dal Comune grazie alla generosità della famiglia Luca Mapelli Finocchio, è stato oggetto di studi della Soprintendenza Archeologica. “Oggi abbiamo finalmente dati e conoscenze per guardare avanti”, aggiunge Dacquino.

“Sarà una piccola ‘sorpresa’ – conclude il sindaco – contiamo sulla vostra presenza”.