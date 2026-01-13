Monteforte analizza il ko della Genova Calcio a Ceriale contro un’ottima S. F. Loano: “Il rigore ha cambiato l’inerzia della partita”

Ceriale. La Genova Calcio esce sconfitta per 2 a 1 dal campo della San Francesco Loano al termine di una gara intensa e decisa dagli episodi. Un risultato che rallenta il cammino delle genovesi ma che non cambia la linea tracciata da mister Monteforte.

Il tecnico parte dall’approccio alla gara. “Siamo partiti bene, siamo stati spesso nella loro metà campo. Abbiamo battuto sette o otto calci d’angolo e fino al rigore non credo di aver subito tiri in porta”.

L’episodio del 67’ indirizza il match. “Quel rigore ha cambiato l’inerzia della partita. Dopo abbiamo perso un po’ di equilibrio ed è diventata una gara più difficile. Loro sono rimasti compatti e hanno fatto bene”.

Il secondo gol arriva nel momento migliore della Genova Calcio. “Il raddoppio non dovevamo prenderlo. In quel frangente avevamo avuto tre occasioni quasi clamorose per pareggiare. Quel gol ci ha un po’ messo ko e ha complicato tutto”.

Nessun pensiero alla zona playoff. “Io ragiono partita dopo partita. Oggi pensavamo al Loano, ora pensiamo al Bogliasco. I playoff non sono un obiettivo reale in questo momento”.

Monteforte torna infine sull’episodio che ha sbloccato la gara. “Secondo noi il rigore non c’era, non abbiamo visto il fallo e ci sembrava anzi un fallo a nostro favore. Ma non è quello il punto. Fino a lì non meritavamo di essere sotto e la partita era aperta”.

La Genova Calcio resta così a metà classifica e guarda avanti. Il ko di Ceriale non cancella quanto di buono visto sul piano del gioco. Il campionato offre subito l’occasione per ripartire, con l’obiettivo di ritrovare equilibrio e continuità nelle prossime giornate.