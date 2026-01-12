Mister Frumento si gode il suo Dego da playoff: “Sono entusiasta”

Prosegue la stagione magica del Dego nel Girone A della Prima Categoria. La formazione di Ermanno Frumento inizia col piede giusto il 2026: preziosissimo successo 2-1 nel recupero infrasettimanale contro l’Albingaunia e pareggio allo scadere del derby contro il Cengio. La classifica recita terzo posto a quota 29 punti insieme ai bianconeri ingauni.

Una squadra che non molla mai, nonostante un Rizzo pesante e le fatiche della settimana ancora nelle gambe. Il derby si è chiuso infatti 1 a 1 grazie alla rete di Doci all’89’.

“Una partita, come sapevamo, durissima su un campo pesantissimo – commenta l’allenatore -. Nel secondo tempo, abbiamo risentito della stanchezza di mercoledì sera ma come al solito non abbiamo mollato. Penso che il pareggio sia giusto“.

“Non sono solo soddisfatto, sono entusiasta di come si sta comportando la squadra. Sono rientrati Russo e Rebella, seppur per poco. Per noi sono importantissimi. All’ultimo minuto, per infortunio, abbiamo dovuto rinunciare a Metalla ma Doci ha fatto una grande partita. Sono contento di questo punto“.

“L’abbiamo approcciata nel modo giusto. Sapevamo che avremmo dovuto lottare palla su palla. Siamo contenti, soprattutto, della reazione a un goal subito per circostanze sfortunate su un nostro errore”.

Dando uno sguardo ai numeri, con 11 goal subiti il Dego ha la miglior difesa del campionato. Uno score migliore anche della Virtus Sanremese, la corazzata destinata a chiudere il campionato al primo posto.