Minacce, molestie e violenza fisica nei confronti della ex: denunciato un 47enne savonese

Savona. Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato ha dato esecuzione all’ordinanza emessa dal GIP su richiesta della Procura della Repubblica di Savona che ha coordinato le indagini, nei confronti di un cittadino italiano di 47 anni, residente a Savona,

Per lui è scattata la misura cautelare del divieto di avvicinamento all’ex fidanzata e ai luoghi da lei abitualmente frequentati, con contestuale applicazione del braccialetto elettronico, in relazione al reato di atti persecutori.

L’attività investigativa, condotta dalla Squadra Mobile di Savona e avviata a seguito di un intervento della Squadra Volante per una lite, ha consentito di acquisire gravi indizi di colpevolezza a carico dell’uomo.

In particolare, dalle indagini è emerso che, a partire dal mese di settembre scorso, la vittima sarebbe stata sottoposta a reiterate condotte minacciose e moleste, nonché a episodi di violenza fisica, in un contesto aggravato dalla pregressa relazione affettiva tra i due.

Inoltre, l’uomo era già stato destinatario di un provvedimento di ammonimento emesso dal Questore di Savona per violenza di genere commessa sempre ai danni dell’ex fidanzata.