Millesimo, Totaro: “Pietra tanta roba, noi anche. Ritmi altissimi e pareggio che ci sta”

Millesimo. “Partita, a parer mio, bella: intensa, con ritmi alti. Ci sta il rigore alla fine, secondo me è netto. Il punto me lo tengo stretto, va bene così”. Inizia così il commento di Edoardo Totaro sul pareggio del suo Millesimo contro il Pietra Ligure.

Giallorossi che hanno colpito nel primo tempo e hanno fatto molta attenzione in fase di non possesso. Questo fino all’episodio del rigore poi trasformato da Insolito, lasciando qualche rimpianto nei valbormidesi: “Avevamo preparato così la partita. Loro sono una squadra forte, con una rosa completa, e siamo riusciti comunque a restare a galla. Loro sono tanta roba, anche noi: ritmi altissimi, palla che si muove velocissima. Nel secondo tempo si è visto in maniera fisiologica un po’ di più il Pietra, però siamo stati bravi a tenere botta, a soffrire. L’unica sbavatura, secondo me, è il rigore, che era evitabile, però non ci si può fare niente“.

“Io gioco per vincere, non vengo mai per pareggiare, però guardando la classifica il pareggio ci sta e va bene. Meglio un punto che zero, meglio due ovviamente, ma va bene così. Tiriamo avanti domenica per domenica e cerchiamo di fare il massimo”, conclude Totaro.