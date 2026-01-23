Millesimo, pronto il progetto esecutivo per il restauro conservativo della Gaietta

Millesimo. L’Amministrazione Comunale annuncia che, nelle prossime settimane, verrà affidata formalmente la progettazione esecutiva per l’intervento di restauro conservativo del Ponte della “Gaietta”.

Si tratta di un passaggio fondamentale e non più rimandabile: l’ultimo intervento strutturale risale infatti agli anni ’60. La progettazione esecutiva è il requisito tecnico indispensabile per poter accedere ai bandi di finanziamento ministeriali e sovracomunali, necessari per dare il via ai successivi lavori di cantiere.

Il valore complessivo della fase di progettazione è di circa 40 mila euro. L’operazione è resa possibile grazie a un importante lavoro di reperimento risorse: 29 mila euro arriveranno dal contributo della Fondazione De Mari nell’ambito del bando “restauri”, mentre la quota restante sarà coperta da fondi propri di bilancio dell’Ente.

“Il ponte della Gaietta è il monumento che rappresenta Millesimo. Dopo oltre sessant’anni, questa Amministrazione ha deciso di investire concretamente sulla sua salvaguardia – commenta il sindaco Francesco Garofano – Non stiamo parlando di una semplice manutenzione, ma di una visione strategica: avere un progetto esecutivo pronto significa avere le carte in regola per intercettare i fondi statali e restituire al ponte lo splendore che merita. Ringrazio la Fondazione De Mari per aver creduto in questo percorso insieme a noi”.

L’intervento mira a preservare l’integrità architettonica di uno dei rarissimi esempi di ponte fortificato in Italia, garantendone la sicurezza e la bellezza per le generazioni future.