Millesimo, il sindaco sui 10 anni dalla riapertura del cinema Lux: “Un successo della comunità e del volontariato”

Millesimo. Lunedì 5 gennaio il Cinema Lux di Millesimo ha tagliato un traguardo storico: i primi dieci anni dalla sua riapertura. La Giunta Comunale desidera esprimere il più profondo orgoglio e riconoscimento per un progetto che è diventato un modello di partecipazione e presidio culturale per tutta la Val Bormida.

“La rinascita del Lux, avvenuta nel gennaio 2016, non è stata solo l’inaugurazione di una sala cinematografica, ma la restituzione di uno spazio di aggregazione fondamentale” commenta il sindaco Francesco Garofano.

“Questo risultato è il frutto della visione e della tenacia della Parrocchia, che ha creduto nel recupero della struttura, e dell’instancabile dedizione dei volontari. Sono loro l’anima del cinema: cittadini che, con passione e spirito di servizio, garantiscono proiezioni, accoglienza e una programmazione di qualità”.

“In un’epoca di fruizione digitale e solitaria, il Lux resta un luogo dove la comunità si incontra e cresce insieme – conclude il primo cittadino L’amministrazione comunale rinnova il proprio ringraziamento a chi, dieci anni fa, ha gettato il cuore oltre l’ostacolo e a chi, ancora oggi, dedica il proprio tempo per tenere accesi i riflettori sulla cultura a Millesimo”.