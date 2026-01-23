Millesimo, gli alunni del Luzzati a scuola di nuoto “In acqua pari” grazie al contributo dell’azienda Demont

Millesimo. L’Istituto Comprensivo Luzzati di Millesimo punta sempre ad arricchire la propria offerta formativa: questa volta ci è riuscita grazie al progetto “In acqua pari”, un’iniziativa che pone al centro l’inclusione, la parità di genere e il benessere psico-fisico degli alunni, utilizzando la pratica del nuoto come potente strumento educativo in grado di abbattere barriere, accompagnare ragazze e ragazzi nell’accettazione della propria fisicità in una fase della vita caratterizzata da profondi cambiamenti, contribuendo alla formazione di adulti rispettosi di sé e degli altri.

Un contributo determinante alla realizzazione del progetto è arrivato dalla Demont s.r.l., che l’Istituto Comprensivo di Millesimo ringrazia sentitamente per la significativa donazione ricevuta. Sono stati infatti consegnati alla scuola 550 sacche personalizzate, 550 occhialini da nuoto e 550 cuffie in silicone, destinati agli alunni della scuola primaria e secondaria coinvolti nel progetto.

Grazie a “In acqua pari”, gli studenti potranno partecipare a corsi di nuoto a costi agevolati presso le piscine comunali, accompagnati dai docenti e seguiti da istruttori qualificati. Un’opportunità concreta per garantire un accesso equo e diffuso allo sport.

“Si tratta di un’attività di ampliamento dell’offerta formativa dal forte valore educativo e inclusivo – commenta la dirigente scolastica Alessia Zunino – che consente a tutti gli alunni di apprendere i rudimenti di una disciplina sportiva fondamentale. Rivolgiamo un sentito ringraziamento a Demont s.r.l., in particolare alla dottoressa Lorenza Dellepiane, per l’attenzione e la disponibilità dimostrate, esempio concreto di collaborazione virtuosa tra scuola e territorio”.

Il progetto si conferma così un esempio significativo di come l’alleanza tra istituzioni scolastiche e realtà locali possa generare percorsi educativi capaci di incidere positivamente sulla crescita personale e sociale delle nuove generazioni.