Milano Cortina, il 10 gennaio la fiamma olimpica arriva a Savona: ecco il percorso e le strade chiuse

Savona. Sabato 10 gennaio è atteso il passaggio della fiamma olimpica a Savona. I tedofori attraverseranno lungomare Matteotti, piazza Pancaldo, via Paleocapa, piazza Mameli, via Montenotte, corso Colombo, corso Vittorio Veneto, via Nizza. Il passaggio è in programma tra le 8.37 e le 9.31.

Nelle strade interessate dalla manifestazione, dal transito del veicolo indicante “inizio corteo”, è prevista la sospensione temporanea della circolazione di qualsiasi veicolo in entrambi i sensi di marcia. In particolare, il transito sarà vietato nelle seguenti vie: confine comunale con Albissola Marina, Rio Termine, lungomare Matteotti, piazza Leon Pancaldo, via Paleocapa, piazza Mameli, via Montenotte, corso Colombo, corso Vittorio Veneto, via Nizza in avvicinamento al confine comunale con Vado Ligure.

La circolazione torna regolare dopo il passaggio del veicolo indicante “fine corteo”.

Durante il passaggio della sfilata dei tedofori e dei veicoli in supporto all’evento è vietato attraversare la carreggiata da parte dei pedoni e da parte di qualsiasi altro utente della strada. Sono esclusi dal divieto i veicoli in servizio di emergenza ed i veicoli al seguito della manifestazione.