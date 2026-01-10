Savona. “Un fuoco che trascende i confini, illuminando la ricerca comune dell’umanità verso l’eccellenza e la pace”. Così il sito ufficiale dei giochi olimpici invernali di Milano Cordina 2026 descrive la simbologia rappresentata dalla fiaccola olimpica che, questa mattina, ha attraversato anche la città di Savona.

La carovana è partita dalla zona di Miramare (ex Funivie) intorno alle 8.30-8.45 e si è mossa attraversando lungomare Matteotti, piazza Leon Pancaldo (Torretta), via Paleocapa, piazza Mameli, via Montenotte, corso Mazzini, passaggio attraverso la fortezza del Priamar, via Trento & Trieste, piazzale Eroe dei due mondi, corso Colombo, corso Vittorio Veneto, via Nizza. La carovana si è sciolta all’altezza del Famila dove è poi partita per raggiungere la successiva destinazione (Imperia). Da segnalare, tra gli altri, il suggestivo passaggio attraverso la fortezza del Priamar.

Il passaggio della fiamma olimpica è stato non solo un momento di condivisione dei valori che i giochi olimpici rappresentano da migliaia di anni ma anche, a livello locale, una straordinaria occasione di promozione per le realtà sportive del nostro territorio, considerando che è stato trasmesso in diretta streaming e verranno proposti servizi dedicati da tutte le TV nazionali oltre che da tutti gli altri canali di informazione.

Savona questa mattina è diventato anche il luogo dove, simbolicamente, si sono incrociati la fiaccola delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 e quella delle olimpiadi invernali di Cortina 1956. Il prefetto Carlo De Rogatis infatti ha messo a disposizione del Comune di Savona e del Coni una fiaccola dei giochi olimpici invernali di Cortina 1956 che nella mattinata di oggi sarà esposta nell’atrio del Comune di Savona.

A partire dalle 10.30, terminato il percorso della carovana, presso la sala rossa si terrà l’iniziativa “Savona e la fiaccola olimpica: un legame nella storia” dove Franco Astengo racconterà il rapporto tra Savona e la fiamma, gli altri passaggi in città e i tedofori savonesi illustri, alcuni dei quali saranno presenti in sala.