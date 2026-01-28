Mezzi pesanti in avaria sulla Sp29: senso unico alternato sul Cadibona

Savona. Due mezzi pesanti in avaria e problemi di viabilità sulla Sp29. È successo questa mattina (28 gennaio), complice il maltempo.
A causa dell’accaduto, è stato istituito un senso unico alternato temporaneo lungo la Sp29, in prossimità della galleria Fugona.
A comunicarlo è stata la Provincia di Savona, che ha anche fornito alcune info utili.
Deviazione obbligatoria per i mezzi pesanti provenienti dalla Valbormida, indirizzati sulla viabilità autostradale A6 Torino–Savona, con ingresso ad Altare.
Traffico pesante proveniente dal lato opposto temporaneamente fermato nel territorio comunale di Savona.