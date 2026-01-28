  • News24
Disagi

Mezzi pesanti in avaria sulla Sp29: senso unico alternato sul Cadibona

Ecco come si ridisegna la viabilità

Generico gennaio 2026

Savona. Due mezzi pesanti in avaria e problemi di viabilità sulla Sp29. È successo questa mattina (28 gennaio), complice il maltempo. 

A causa dell’accaduto, è stato istituito un senso unico alternato temporaneo lungo la Sp29, in prossimità della galleria Fugona.

A comunicarlo è stata la Provincia di Savona, che ha anche fornito alcune info utili. 

Deviazione obbligatoria per i mezzi pesanti provenienti dalla Valbormida, indirizzati sulla viabilità autostradale A6 Torino–Savona, con ingresso ad Altare. 

Traffico pesante proveniente dal lato opposto temporaneamente fermato nel territorio comunale di Savona. 

