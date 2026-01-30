Liguria. Su tutta la Liguria avremo condizioni di variabilità. Schiarite anche ampie alternate ad annuvolamenti, più intensi nelle aree interne ed a tratti sul levante. In serata non si esclude qualche breve piovasco tra Genovese e Tigullio, persistenza di tempo asciutto altrove.
Correnti fresche in quota da nord-ovest determineranno generali condizioni di variabilità sulla nostra regione nei prossimi 3 giorni senza precipitazioni importanti.
Venti Debole da nord al mattino sul settore centro-occidentale, debole da sud-est sullo Spezzino, brezze dominanti altrove.
Mari: Da molto mosso a mosso con onda lunga da sud-ovest in scaduta.
Temperature: Minime generalmente stazionarie, massime in lieve calo.
Costa: min: +5°C/+9°C – max: +10°C/+13°C.
Interno: min: -2°C/+6°C – max: +4°C/+8°C.