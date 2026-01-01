Liguria. Mentre l’aria fredda continua ad agire sul nord Italia, un ricarico umido dal Mar Ligure porta precipitazioni sulla Liguria centro-orientale, con neve oltre i 7-800m sull’Appennino. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

Avvisi: vento forte a regime di Libeccio con raffiche fino a 80-90 km/h sul mare davanti all’Imperiese e sui capi esposti (Capo Mele).

Cielo e Fenomeni: al mattino la rotazione dei flussi dai quadranti meridionali determinerà un aumento di umidità nei bassi strati, con conseguente formazione di nubi basse che dal mare saliranno verso la parte centro-orientale della regione. Prime precipitazioni a partire da metà mattinata sul settore centrale, a carattere nevoso in zona Aveto-Trebbia a partire da 7-800m; cieli nuvolosi a levante e sereni ponente in questo frangente.

Nel pomeriggio precipitazioni dal Genovesato verso est, a carattere moderato sul Tigullio e relativo entroterra, con q.n. in aumento a 1000-1100m; velature in transito a ponente dal tardo pomeriggio.

Venti: inizialmente a regime di Scirocco sul centro-levante, dai quadranti settentrionali su Savonese ed Imperiese. Dal pomeriggio e in serata Libeccio teso , con forti raffiche sul mare davanti all’Imperiese e sui capi esposti (Capo Mele).

Mari: poco mosso al mattino, da mosso a molto mosso nel pomeriggio e in serata.

Temperature: minime in generale calo, massime stazionarie. Costa: min: +2°C/+9°C – max: +11°C/+13°C; interno: min: -5°C/+2°C – max: +2°C/+7°C.

VENERDì 2 GENNAIO: nel corso della notte e prime ore del mattino ultime precipitazioni a levante, prima di una fase sostanzialmente più asciutta ma caratterizzata comunque da nubi sparse sul centro-levante. Possibili banchi di nebbia in mattinata sui versanti padani del settore centrale; cieli sereni a ponente per tutto l’arco della giornata. [Seguire i prossimi aggiornamenti]

Venti: vento forte a regime di Libeccio con raffiche fino a 80-90 km/h sul mare davanti all’Imperiese e sui capi esposti (Capo Mele). Tra deboli e moderati altrove. Mari: molto mosso, agitato al largo e a levante in serata.

Temperature: minime in aumento sul centro-levane, stazionarie a ponente. Massime stazionarie o in lieve aumento.

SABATO 3 GENNAIO: cieli in prevalenza sereni o velati per tutto il corso della giornata, con nubi basse relegate su Imperiese e Spezzino, ma senza fenomenologia associata.

Venti: moderati dai quadranti settentrionali. Mare: in scaduta da molto mosso a mosso. Temperature: stazionarie [Seguire i prossimi aggiornamenti]