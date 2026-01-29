  • News24
Come sarà

Meteo, sulla Liguria tempo asciutto e stabile con temperature in aumento

Le previsioni del Centro Limet

meteo 29 gennaio 2026

Liguria. Terminata la fase instabile, si apre al nord-ovest un breve periodo più asciutto e stabile.

Secondo il Centro Limet, oggi giovedì 29 gennaio ultime precipitazioni nella notte nel levante della regione, segue un graduale miglioramento a partire da ponente, dove le schiarite saranno già ampie nel corso della mattinata, in estensione nel corso della giornata anche sul centro e a levante.

Vento debole, a tratti moderato dai quadranti settentrionali al mattino. Rotazione a sud/sud-ovest nel pomeriggio, con intensità sempre debole. Mare ancora agitato a levante ed al largo nella notte, in graduale scaduta fino a molto mosso nel corso della giornata. Mosso sul savonese, molto mosso nell’imperiese e nel genovesato per tutto l’arco del giorno. Temperature minime generalmente stazionarie, in calo a ponente, massime in aumento ovunque: sulla costa minime tra 5 e 9 gradi, massime tra 11 e 13 gradi; all’interno minime tra -2 e 6 gradi, massime tra 6 e 12 gradi.

Venerdì 30 gennaio nuovo transito di nubi, con cieli da nuvolosi a molto nuvolosi su tutta la regione. Possibile qualche breve rovescio sul settore centrale.

Vento moderato dai quadranti settentrionali agli sbocchi vallivi del savonese e genovesato, debole altrove. Mare inizialmente molto mosso, in calo a mosso ovunque. Temperature stazionarie.

Sabato 31 gennaio nuvolosità in aumento su tutta la regione, senza fenomenologia associata.

Vento moderato dai quadranti settentrionali. Mare mosso. Temperature massime in calo.

