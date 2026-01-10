Liguria. Aria relativamente fredda dai quadranti settentrionali interesserà la nostra regione nell’arco del fine settimana con vento forte e tempo complessivamente buono. Aumento della nuvolosità lunedì senza piogge.

Secondo il Centro Limet, oggi sabato 10 gennaio avremo tempo nel complesso soleggiato su tutta la regione. Saranno comunque possibili transiti di velature o nubi poco consistenti nell’arco della giornata senza conseguenze.

Venti tra moderati e forti tra nord-nord-ovest, in temporaneo calo nel pomeriggio ed in nuovo rinforzo in serata. Mare con onda lunga da sud-ovest sotto costa in progressiva scaduta, mare molto mosso al largo. Temperature in calo specie nelle aree interne e sui crinali: sulla costa minime tra 5 e 10 gradi, massime tra 10 e 13 gradi; all’interno minime tra -4 e 0 gradi, massime tra 5 e 8 gradi.

Domenica 11 gennaio soleggiato su tutta la Liguria con probabile arrivo di velature a ponente in serata.

Venti forti da nord al mattino, in progressiva attenuazione fino a deboli in serata. Mare stirato sotto costa, da mosso a poco mosso al largo. Temperature stazionarie o in ulteriore calo sulle cime appenniniche.

Lunedì 12 gennaio aumento delle nubi su tutta la regione, senza piogge, temperature in calo.