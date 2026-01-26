Liguria. La goccia fredda, responsabile del peggioramento appena vissuto sulla nostra regione, trasla velocemente verso i paesi Balcanici, portando un debole afflusso di aria fredda in quota; in attesa del peggioramento previsto per la serata di martedì. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni

Avvisi: raffiche di tramontana localmente superiori ai 40-50 Km/h in prima mattinata tra Genova e Savona. Mari localmente agitati a Levante

Cielo e Fenomeni: deboli piovaschi residui andranno ad interessare il Genovese e lo Spezzino, in esaurimento entro l’alba. Cieli poco o parzialmente nuvolosi sul Ponente costiero in mattinata, con ampie schiarite in estensione verso il Centro-Levante, ai restanti versanti marittimi. Nuvolosità serrata sui versanti padani in mattinata, lascerà anch’essa spazio alle schiarite nel corso del pomeriggio. Possibili fenomeni di galaverna sulle creste Appenniniche nella prima metà di giornata.

Venti: moderati dai quadranti settentrionali in mattinata, con locali rinforzi sugli sbocchi vallivi del Savonese e del Genovese Centro-Occidentale. Nel corso del pomeriggio parziale rotazione ai quadranti meridionali sulla riviera di Levante, mentre persisterà un debole Nord sul Centro-Ponente costiero fino a fine periodo.

Mari: stirati sotto costa a Ponente. Molto mossi o localmente agitati sulle coste del Centro-Levante e al largo.

Temperature: pressocché stazionarie sia nei valori minimi che in quelli massimi. Costa: min: +3°C/+10°C – max: +9°C/+14°C; interno: min: -3°C/+3°C – max: +3°C/+9°C.

MARTEDì 27 GENNAIO: graduale peggioramento delle condizioni meteo nel corso della prima metà di giornata a partire dal settore Centro-Occidentale, con piogge inizialmente intermittenti. Precipitazioni in intensificazione serale con rovesci intensi in estensione al Genovese, ove saranno possibili ratei precipitativi localmente elevati. Nevicate moderate/forti sul comparto delle Alpi Liguri/Marittime al di sopra dei 900 MT. e nelle vallate interne interessate dall’omotermia [Bormida-Erro-(Orba: da confermare)], ove saranno possibili accumuli al suolo anche superiori ai 15-20 cm. (>400-500 MT) entro la mattinata di Mercoledì. Quota neve superiore ai 1200-1400 MT. dalla Valle Stura verso Est. [SEGUIRE I PROSSIMI AGGIORNAMENTI]

Venti: moderati o localmente forti di Scirocco sul Centro-Levante. Deboli o al più moderati dai quadranti settentrionali sugli sbocchi vallivi del Savonese e, a partire dalla serata, del Genovese Occidentale.

Mari: generalmente mossi in mattinata; In rapido aumento tra pomeriggio e sera con onda lunga da S in serata (2.5-3.0 MT ; periodo: 6-7 sec.)

Temperature: in generale aumento in mattinata in concomitanza della risalita del richiamo mite meridionale. In diminuzione nelle aree interne interessate dalle nevicate e diffusamente sul Centro-Ponente con l’impostazione della tramontana sui “corridoi del travaso”.

MERCOLEDì 28 GENNAIO: si spostano verso lo Spezzino i massimi precipitativi tra nottata e prima mattinata. Esaurimento dei fenomeni sul Centro-Ponente costiero. Nevicate residue sull’arco Alpino e sulle vette Appenniniche in mattinata. Mareggiata di Libeccio. Temperature: in diminuzione. [SEGUIRE I PROSSIMI AGGIORNAMENTI]