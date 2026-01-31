Liguria. Secondo gli esperti del Centro Limet, oggi, sabato 31 gennaio, è prevista nuvolosità irregolare su tutta la regione. Non si esclude qualche debole pioggia sul settore centro-occidentale al mattino e qualche fiocco di neve oltre i 700 metri, tempo asciutto altrove. Nel pomeriggio esaurimento delle precipitazioni con nubi sparse su tutta la Liguria, più intense sui versanti padani senza conseguenze.
Venti
Forti da nord tra Genovese e Savonese lato costa, deboli da nord-est a levante.
Mari
Stirato sotto costa, mosso al largo.
Temperature
In generale calo
Costa: min: +5°C/+8°C – max: +9°C/+12°C.
Interno: min: -3°C/+1°C – max: +4°C/+8°C.
