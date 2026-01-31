  • News24
Bollettino

Meteo, nuvolosità diffusa su tutta la Liguria: vento forte nelle vallate, con punte di 70 km/h previsioni

Le previsioni del tempo per le prossime ore

Generico gennaio 2026

Liguria. Secondo gli esperti del Centro Limet, oggi, sabato 31 gennaio, è prevista nuvolosità irregolare su tutta la regione. Non si esclude qualche debole pioggia sul settore centro-occidentale al mattino e qualche fiocco di neve oltre i 700 metri, tempo asciutto altrove. Nel pomeriggio esaurimento delle precipitazioni con nubi sparse su tutta la Liguria, più intense sui versanti padani senza conseguenze.

Venti

Forti da nord tra Genovese e Savonese lato costa, deboli da nord-est a levante.

Mari

Stirato sotto costa, mosso al largo.

Temperature

In generale calo

Costa: min: +5°C/+8°C – max: +9°C/+12°C.

Interno: min: -3°C/+1°C – max: +4°C/+8°C.

