Bollettino

Meteo, nel weekend in Liguria venti freddi e forti: temperature in picchiata

Le previsioni del tempo per le prossime ore

Liguria. Secondo gli esperti del Centro Limet, oggi, sabato 3 gennaio, è prevista una nuvolosità alta e sottile interesserà gran parte della Liguria con il sole che potrebbe vedersi come dietro un vetro smerigliato. Annuvolamenti bassi al mattino sui versanti padani centro-occidentali, in attenuazione durante il giorno. Nel pomeriggio nubi in temporaneo aumento sullo Spezzino, ma senza fenomeni, per il resto situazione invariata

Venti

Tendenti a disporsi da nord anche moderato tra la notte e la mattinata sul settore centro-occidentale della costa, in attenuazione nel pomeriggio ed in nuovo rinforzo in serata. Venti moderati da sud-ovest al largo e sullo Spezzino.

Mari

Molto mosso per onda lunga da sud-ovest.

Temperature

Minime in calo lungo le coste, specie nelle aree soggette a travaso da nord, stazionarie nelle aree interne. Massime stazionarie o in locale diminuzione specie sul settore centrale costiero. 

Costa: min: +2°C/+8°C – max: +9°C/+12°C.

Interno: min: -4°C/+1°C – max: +3°C/+7°C.

