Liguria. La prima perturbazione si allontanerà dalla Liguria e sarà seguita a stretto giro da una seconda perturbazione associata ad una profonda depressione fredda che interesserà gran parte del settentrione e del centro tra sabato e domenica. Possibili rovesci e nevicate anche a bassa quota. Migliora lunedì.

Secondo il Centro Limet, oggi sabato 24 gennaio avremo tra la notte e la prima mattinata passaggio di rovesci su tutta la regione, nevosi fino ai fondovalle dei versanti padani, oltre 300-500 metri tra genovesato di ponente e savonese orientale, lato costa, 700 metri sulle Alpi Liguri e 800-1000 metri sull’Appennino orientale. Dalla tarda mattinata pausa dei fenomeni con locali aperture lato costa e nubi sempre intense nelle aree interne. Tra pomeriggio e sera ripresa dei fenomeni anche sottoforma di rovescio; ripresa anche delle nevicate fino ai fondovalle del settore centro-occidentale appenninico, oltre i 750 metri sulle Alpi Liguri, 800 metri a levante.

Venti moderati o forti da nord sul settore centro-occidentale della costa, in temporanea attenuazione nel pomeriggio ed in nuovo rinforzo in serata. Deboli orientali a levante, in rotazione a sud-est in serata. Mare stirato sotto costa sul settore centro-occidentale, mosso o molto mosso al largo. Temperature minime in calo, massime stazionarie o in lieve rialzo sulle coste in occasione di maggiore soleggiamento: sulla costa minime tra 3 e 8 gradi, massime tra 7 e 11 gradi; all’interni minime tra -3 e 2 gradi, massime tra 2 e 4 gradi.

Domenica 25 gennaio tempo instabile su tutta la regione. Rovesci sparsi alternati a schiarite. Non si escludono episodi di graupel o grandine piccola sotto i rovesci più intensi. Possibili rovesci nevosi nell’entroterra indicativamente oltre i 600-800 metri, ma con possibili intrusioni a quote inferiori sui versanti padani. Evoluzione ancora incerta.

Venti moderati da nord al mattino, tendenti a disporsi da sud in giornata ad iniziare dal levante. Mare generalmente mosso. Temperature pressoché stazionarie.

Lunedì 26 gennaio ultimi fenomeni su estremo levante in attenuazione, in genere soleggiato altrove. Evoluzione incerta.