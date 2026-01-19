Liguria. L’approfondirsi di un minimo depressionario tra le coste Libiche e la Sicilia porta una fase acuta di maltempo sull’Italia insulare e richiama correnti fresche nord-orientali sul Settentrione. Sulla nostra regione ne consegue un abbassamento delle temperature, con possibili precipitazioni confinate ai versanti padani centro-occidentali in questo avvio di settimana. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

Avvisi: raffiche localmente superiori ai 60-70 Km/h dai quadranti settentrionali sul settore Centro-Occidentale e sulle dorsali Appenniniche di Levante esposte al Grecale

Cielo e Fenomeni: in nottata e prima mattinata, deboli precipitazioni andranno ad interessare i versanti padani centro-occidentali con quota neve che andrà ad assestarsi al di sopra dei 700-800 MT. (localmente con episodi di nevischio tra i 500 e i 700 MT. in Val Bormida ed Erro). Probabilità di precipitazioni scarse sui versanti marittimi con cieli molto nuvolosi o coperti in mattinata per mezzo di nuvolosità medio-alta stratificata, specie a Ponente. Schiarite nel corso del pomeriggio e della serata sul Centro-Levante costiero. Cumulate nivometriche localmente superiori ai 5-7 cm sulle vette Appenniniche del Genovese Occidentale e del Savonese Centro Orientale oltre che sulle Alpi Liguri e Marittime, entro sera (al di sopra dei 900-1000 MT.)

Venti: forti o a regime di burrasca, dai quadranti settentrionali, sugli sbocchi vallivi dei versanti marittimi del Centro-Ponente. Moderati o forti di Grecale a Levante, con rinforzi pomeridiani sugli sbocchi vallivi e le dorsali esposte. Mari: stirati o mossi sotto costa. Molto mossi o localmente agitati al largo

Temperature: in generale diminuzione nelle aree interne e sui settori costieri maggiormente interessati dalla ventilazione settentrionale. Costa: min: +6°C/+11°C – max: +8°C/+14°C; interno: min: -1°C/+7°C – max: +2°C/+8°C.

MARTEDì 20 GENNAIO: nuvolosità bassa serrata sui versanti padani centro-occidentali in assenza di precipitazioni associate. Cieli poco nuvolosi sui versanti marittimi con nuvolosità in dissolvimento entro il pomeriggio. Più asciutto a Levante e sull’estremo Ponente. [Seguire i prossimi aggiornamenti]

Venti: forti o a regime di burrasca nelle aree esposte al travaso del Centro-Ponente e nelle dorsali esposte al Grecale di Levante. Mari: stirati o mossi sotto costa. Molto mossi al largo.

Temperature: in calo nei valori minimi nelle aree interne. Stazionarie o in lieve calo nei valori massimi in costa.

MERCOLEDì 21 GENNAIO: giornata stabile e soleggiata con locali banchi di nebbia mattutini sui versanti padani e qualche velatura in ingresso serale sull’estremo Ponente

Temperature: stazionarie o in ulteriore lieve calo, specie nei valori minimi

Venti: moderati o forti dai quadranti settentrionali. Mari: stirati sotto costa e mossi o molto mossi al largo. [Seguire i prossimi aggiornamenti]