Liguria. Superato il picco del freddo, le temperature iniziano lentamente a risalire sia in quota, sia nei fondovalle seppur in modo meno marcato, a causa della maggior copertura nuvolosa attesa nei prossimi giorni.

Secondo il Centro Limet, oggi giovedì 8 gennaio avremo una giornata caratterizzata da nuvolosità irregolare in transito ma senza fenomeni associati. Nubi più compatte tra genovesato occidentale e savonese sui versanti costieri; velature diffuse altrove, fase più soleggiata a ponente a metà giornata. In serata, copertura più compatta in risalita da sud/ovest, coadiuvata dai venti di Libeccio.

Venti moderati dai quadranti settentrionali, in rotazione nel corso della giornata a sud/est su savonese e genovesato. Mare generalmente mosso al mattino, in aumento a molto mosso o localmente agitato in serata. Temperature minime in lieve aumento, più marcato nei fondovalle, massime in aumento: sulla costa minime tra 2 e 7 gradi, massime tra 9 e 11 gradi; all’interno minime tra -4 e 1 grado, massime tra 2 e 8 gradi.

Venerdì 9 gennaio ancora una giornata caratterizzata da alternanza di nubi e fasi soleggiate, con possibili rovesci nello spezzino orientale, a carattere nevoso sull’Appennino sopra i 1000-1100 metri.

Vento forte di Libeccio, con raffiche fino a 70-80 chilometri orari sul Mar Ligure e sui capi esposti dell’imperiese. Moderati dai quadranti settentrionali altrove. Mare da molto mosso ad agitato, con onde fino a 5-5.5 metri e periodo fino a 9 secondi a levante. Temperature in aumento sia nei valori minimi che in quelli massimi.

Sabato 10 gennaio nuovamente si alternano fasi nuvolose a serene, ma con un netto miglioramento a partire dal pomeriggio.

Vento dai quadranti settentrionali. Moto ondoso sostenuto nella prima parte della giornata con onde fino a 3.5-4 metri, ma in graduale scaduta nel corso della giornata. Temperature stazionarie o in lieve calo.