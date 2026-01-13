Liguria. Correnti umide in risalita dal Mar Tirreno portano ad un veloce aumento della nuvolosità sulla nostra regione con precipitazioni sparse sul Centro-Levante regionale nella giornata di martedì. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

Cielo e Fenomeni: precipitazioni deboli sparse in nottata, andranno ad interessare lo Spezzino e il Genovese Centro-Orientale, con stacchi localmente moderati sui versanti marittimi del Tigullio prima dell’alba. Nuvolosità irregolare a Ponente, in inspessimento pomeridiano, specie in costa. Deboli pioviggini in serata dal Genovese si estenderanno al Savonese Orientale e alle aree interne limitrofe con accumuli pressocché irrisori.

Venti: in mattinata, deboli dai quadranti settentrionali sul Savonese costiero, deboli o al più moderati da Sud/Sud-Ovest su Imperiese e Centro-Levante. Rotazione ad Est/Sud-Est nel corso del pomeriggio tra Genovese e Spezzino, con rinforzi moderati sul Tigullio costiero. Deboli variabili altrove. Mari: generalmente molto mossi con onda lunga da Sud/Sud-Est (periodo: 5-6 s.)

Temperature: in generale aumento sotto costa e nei valori minimi nelle aree interne; Leggera diminuzione nei valori massimi sui versanti padani centro-occidentali. Costa: min: +7°C/+13°C – max: +11°C/+16°C; interno: min: -2°C/+7°C – max: +6°C/+11°C.

MERCOLEDì 14 GENNAIO: giornata caratterizzata da nuvolosità serrata su tutti i settori e locali piovaschi sul Medio-Ponente (costiero ed interno) tra tarda nottata e prima mattinata e sul Genovese Orientale nel corso del pomeriggio. Schiarite possibili sull’estremo Ponente. [Seguire i prossimi aggiornamenti]

Venti: deboli o moderati da Sud/ Sud-Est sul Centro-Levante costiero e dai quadranti settentrionali a Ponente. Mari: generalmente mossi. Temperature: stazionarie.

GIOVEDì 15 GENNAIO: cieli molto nuvolosi o coperti con precipitazioni anche a carattere di rovescio sul Centro-Ponente. Possibili schiarite sugli estremi di regione in mattinata.

Temperature: stazionarie o in lieve diminuzione. Venti: deboli o al più moderati: dai quadranti settentrionali a Ponente e da Sud/Sud-Est sul Centro-Levante costiero. Mari: stirati sotto costa a Ponente e generalmente mossi sui settori centro-orientali. [Seguire i prossimi aggiornamenti]