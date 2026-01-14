Liguria. Correnti meridionali nei medio-basso strati determinano condizioni di tempo perturbato su tutta la regione almeno fino al prossimo fine settimana compreso. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.
Cielo e Fenomeni: al mattino nuvoloso o molto nuvoloso su gran parte della regione, con parziali schiarite solo su Imperiese. Possibili deboli piovaschi che si concentreranno soprattutto tra Genovese e Savonese. Nel pomeriggio la situazione resterà pressochè invariata con qualche schiarita sull’estremo Ponente, mentre altrove il cielo resterà nuvoloso o molto nuvoloso con ancora possibili deboli piovaschi.
Venti: tesi da sud-est tra Savonese orientale e Spezzino, deboli da nord-est su Imperiese. Mari: generalmente mosso. Temperature: stazionarie. Costa: min: +7°C/+12°C – max: +11°C/+15°C; interno: min: +2°C/+8°C – max: +6°C/+11°C.
GIOVEDì 15 GENNAIO: giornata caratterizzata da nuvolosità serrata su tutti i settori e locali rovesci tra Savonese e Spezzino. Schiarite possibili sull’estremo Ponente. [Seguire i prossimi aggiornamenti]
Venti: deboli o moderati da Sud/ Sud-Est. Mari: generalmente mossi. Temperature: stazionarie.
VENERDì 16 GENNAIO: cieli molto nuvolosi o coperti con precipitazioni anche a carattere di rovescio sul Centro-Ponente. Temperature: stazionarie o in lieve diminuzione. Venti: forti dai quadranti settentrionali tra Savonese e Genovese. Mari: stirati sotto costa a Ponente e generalmente mossi sui settori centro-orientali. [Seguire i prossimi aggiornamenti]