Liguria. Questa notte la Liguria e tutto il nord ovest sono stati interessati da un’intensa perturbazione che ha portato precipitazioni copiose e in certe zone anche delle nevicate. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

Cielo e Fenomeni: sin dalle prime ore della notte avremo rovesci di forte intensità e a tratti anche persistenti soprattutto su Imperiese e centro della regione. Le precipitazioni intense poi andranno ad interessare maggiormente il levante della regione nel corso della nottata e prima mattinata.

Nevicate anche intense si verificheranno sulle vette Appenniniche e Alpine, sui versanti marittimi e, a quote di collina, nelle vallate oltre Appennino (Bormida-Erro-Orba, mentre su Stura-Scrivia grossomodo a partire dalla mezzanotte). Quota neve più alta sull’Appennino di levante (sopra i 1000 m). Accumuli attesi nell’ordine dei 10-15 cm, ma anche 20 cm sulle Alpi liguri.

Nel corso del pomeriggio e della sera situazione in leggero miglioramento anche se non mancheranno residui fenomeni specie a levante, mentre a ponente avanzeranno le prime schiarite.

Venti: forti da nord-nordovest specie su Savonese e Genovese con raffiche fino a 60-70 km/h al mattino. Ventilazione in calo dal pomeriggio, ma rinforza il Libeccio al largo. Mari: agitato per onda da sud-ovest.

Temperature: in generale calo. Costa: min: +3°C/+8°C – max: +6°C/+11°C; interno: min: -3°C/+3°C – max: +1°C/+5°C.

GIOVEDì 29 GENNAIO: nuvolosità variabile al mattino a levante dove non mancherà qualche debole residuo rovescio, mentre sul centro ponente della regione il cielo sereno o poco nuvoloso. Dal pomeriggio schiarite anche a levante

Venti: moderati o tesi dai quadranti settentrionali in calo dal pomeriggio. Mari: generalmente molto mosso. Temperature: in generale aumento

VENERDì 30 GENNAIO: cieli parzialmente nuvolosi su gran parte della regione. Ventilazione: dai quadranti settentrionali sul Centro-Ponente costiero e di Libeccio sullo Spezzino. Mari: mossi. Temperature: stazionarie [SEGUIRE I PROSSIMI AGGIORNAMENTI]