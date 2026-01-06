Liguria. Un cavo d’onda, supportato da una goccia di aria fredda in quota, transita sul Mar Ligure nella giornata dell’Epifania, portando un ulteriore abbassamento delle temperature e qualche debole nevicata sulle vette Appenniniche di levante.
Secondo il Centro Limet, oggi martedì 6 gennaio avremo cieli parzialmente nuvolosi a levante tra nottata e prima mattinata con possibili deboli precipitazioni sullo spezzino orientale, localmente sotto forma di nevischio sopra i 500 metri tra Vara e Magra e più diffusamente sulle vette Appenniniche di levante confinanti con i versanti emiliani. Nuvolosità bassa compatta sui versanti padani centrali in mattinata, in estensione a quelli occidentali nel corso del pomeriggio, ove non si escludono locali episodi di “galaverna”. Nuvolosità sparsa di tipo medio-alto in costa, lascerà spazio ad ampie schiarite nel corso della giornata, in progressione da ponente a levante.
Venti moderati o forti dai quadranti settentrionali con rinforzi sui versanti marittimi del genovese e del savonese centro-orientale, oltre che nelle zone esposte al Grecale nel levante, nel corso del pomeriggio. Mari stirati sotto costa. Mossi o molto mossi al largo. Temperature stazionarie con valori negativi in mattinata nell’immediato entroterra e anche in pieno giorno nelle aree interne e in quota. Valori massimi localmente inferiori ai +5 gradi sugli sbocchi vallivi del genovese e savonese (costa). “Windchill” anche inferiori ai -10 gradi sulle creste appenniniche. Leggero aumento nei valori massimi sulla Riviera di Ponente: sulla costa minime tra 1 e 9 gradi, massime tra 4 e 13 gradi; all’interno minime tra -7 e 1 e -3 e 6 gradi.
Mercoledì 7 gennaio giornata stabile e soleggiata sui settori costieri. Qualche nube possibile sull’estremo levante in mattinata e sulle coste imperiesi nella seconda parte di giornata. Nubi basse o locali banchi di nebbia interesseranno i versanti padani centro-occidentali e le vallate del profondo entroterra genovese in mattinata.
Venti moderati dai quadranti settentrionali in mattinata con locali rinforzi sul settore centro-occidentale costiero. In scaduta pomeridiana; Fino a deboli variabili tra tardo pomeriggio e sera. Mari generalmente mossi al largo e stirati sotto costa. Temperature in lieve ed ulteriore calo nei valori minimi con gelate diffuse nell’entroterra e localmente nelle vallate cittadine di Genova, Savona e di La Spezia in mattinata e in serata. Gelo in quota anche nelle ore diurne. Possibili valori inferiori ai -7/-8 gradi in serata nelle conche e nelle vallate del profondo entroterra.
Giovedì 8 gennaio mattinata soleggiata con possibili nebbie nelle conche del profondo entroterra. Aumento della nuvolosità in serata legata all’impostazione di correnti meridionali nei bassi strati.
Minime diffusamente inferiori ai -4/-5 gradi nelle aree dell’entroterra (localmente fino a -10 gradi nelle aree soggette ad inversione). Massime in generale aumento, specie in costa e in quota. Mare in aumento fino a molto mosso o agitato in serata (onda lunga di Libeccio).