Befana gelata

Meteo, Epifania con freddo e raffiche di vento fino a 70km/h previsioni

Possibile galaverna nell'entroterra. Cielo parzialmente nuvoloso con schiarite nel corso della giornata

Liguria. Un cavo d’onda, supportato da una goccia di aria fredda in quota, transita sul Mar Ligure nella giornata dell’Epifania, portando un ulteriore abbassamento delle temperature e qualche debole nevicata sulle vette Appenniniche di levante.

Secondo il Centro Limet, oggi martedì 6 gennaio avremo cieli parzialmente nuvolosi a levante tra nottata e prima mattinata con possibili deboli precipitazioni sullo spezzino orientale, localmente sotto forma di nevischio sopra i 500 metri tra Vara e Magra e più diffusamente sulle vette Appenniniche di levante confinanti con i versanti emiliani. Nuvolosità bassa compatta sui versanti padani centrali in mattinata, in estensione a quelli occidentali nel corso del pomeriggio, ove non si escludono locali episodi di “galaverna”. Nuvolosità sparsa di tipo medio-alto in costa, lascerà spazio ad ampie schiarite nel corso della giornata, in progressione da ponente a levante.

Venti moderati o forti dai quadranti settentrionali con rinforzi sui versanti marittimi del genovese e del savonese centro-orientale, oltre che nelle zone esposte al Grecale nel levante, nel corso del pomeriggio. Mari stirati sotto costa. Mossi o molto mossi al largo. Temperature stazionarie con valori negativi in mattinata nell’immediato entroterra e anche in pieno giorno nelle aree interne e in quota. Valori massimi localmente inferiori ai +5 gradi sugli sbocchi vallivi del genovese e savonese (costa). “Windchill” anche inferiori ai -10 gradi sulle creste appenniniche. Leggero aumento nei valori massimi sulla Riviera di Ponente: sulla costa minime tra 1 e 9 gradi, massime tra 4 e 13 gradi; all’interno minime tra -7 e 1 e -3 e 6 gradi.

Mercoledì 7 gennaio giornata stabile e soleggiata sui settori costieri. Qualche nube possibile sull’estremo levante in mattinata e sulle coste imperiesi nella seconda parte di giornata. Nubi basse o locali banchi di nebbia interesseranno i versanti padani centro-occidentali e le vallate del profondo entroterra genovese in mattinata.

Venti moderati dai quadranti settentrionali in mattinata con locali rinforzi sul settore centro-occidentale costiero. In scaduta pomeridiana; Fino a deboli variabili tra tardo pomeriggio e sera. Mari generalmente mossi al largo e stirati sotto costa. Temperature in lieve ed ulteriore calo nei valori minimi con gelate diffuse nell’entroterra e localmente nelle vallate cittadine di Genova, Savona e di La Spezia in mattinata e in serata. Gelo in quota anche nelle ore diurne. Possibili valori inferiori ai -7/-8 gradi in serata nelle conche e nelle vallate del profondo entroterra.

Giovedì 8 gennaio mattinata soleggiata con possibili nebbie nelle conche del profondo entroterra. Aumento della nuvolosità in serata legata all’impostazione di correnti meridionali nei bassi strati.

Minime diffusamente inferiori ai -4/-5 gradi nelle aree dell’entroterra (localmente fino a -10 gradi nelle aree soggette ad inversione). Massime in generale aumento, specie in costa e in quota. Mare in aumento fino a molto mosso o agitato in serata (onda lunga di Libeccio).

