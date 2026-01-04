Liguria. Da domenica 4 gennaio farà il suo ingresso aria decisamente più fredda proveniente dai quadranti settentrionali. Pertanto, sulla nostra regione ci attendono giornate ventose e caratterizzate da una decisa diminuzione delle temperature.

Secondo il Centro Limet, oggi domenica 4 gennaio per l’intero arco della giornata, il cielo si presenterà sereno o velato su gran parte della regione. Faranno eccezione i versanti padani centro-occidentali, in particolare Val Bormida orientale, Val d’Orba, Valle Stura e Valle Scrivia, ove saranno presenti nubi basse o, a tratti, banchi di nebbia; tuttavia, sarà possibile qualche schiarita durante le ore centrali del giorno. In tale contesto, in serata, nelle aree precedentemente citate, non si escludono locali e deboli precipitazioni, anche nevose fino a fondovalle.

Venti moderati o forti dai quadranti settentrionali, sono attese raffiche fino a 80-90 chilometri orari tra Genova e Capo Mele. Mare stirato o mosso sottocosta. Mosso al largo, fino a molto mosso sul bacino occidentale. Temperature in calo, più sensibile nell’entroterra e agli sbocchi vallivi di savonese e genovesato: sulla costa minime tra 3 e 10 gradi, massime tra 8 e 13 gradi; all’interno minime tra -5 e 2 gradi, massime tra -1 e 7 gradi.

Lunedì 5 gennaio nottetempo e al primo mattino, nubi basse o banchi di nebbia interesseranno i versanti padani centro-occidentali, mentre altrove è atteso il passaggio di velature. Dalle ore centrali del giorno, si assisterà al transito di stratificazioni medio-alte, a tratti estese e compatte, sull’intera regione.

Venti moderati dai quadranti settentrionali, sono attesi rinforzi fino a forti sul settore centro-occidentale della costa. Mare stirato o mosso sottocosta, mosso al largo. Temperature in ulteriore diminuzione, gelate diffuse nelle zone interne.

Martedì 6 gennaio giornata caratterizzata dal transito di nuvolosità, specie sul settore centro-orientale e sull’imperiese. Bassa probabilità di precipitazioni significative associate.

Temperature stazionarie o in ulteriore lieve calo, vento forte dai quadranti settentrionali.