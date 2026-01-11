Liguria. Nell’ultimo giorno della settimana, domenica 11 gennaio, continuerà ad affluire aria fredda in quota. Tuttavia, all’inizio della prossima settimana, sulla nostra Regione le correnti settentrionali verranno sostituite da correnti più umide e miti provenienti da meridione; in tale contesto, si assisterà ad un aumento della copertura nuvolosa e a qualche precipitazione associata. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

Avvisi: nottetempo, al mattino e nel primo pomeriggio, venti forti dai quadranti settentrionali. Inoltre, specie al primo mattino, saranno possibili raffiche fino a 60-80 km/h sul settore centro-occidentale della costa

Cielo e Fenomeni: per gran parte della giornata, il cielo si presenterà sereno sull’intera Regione; da segnalare solamente che, dalle ore serali, si assisterà al transito di velature a partire da ponente.

Venti: fino a metà giornata, moderati o forti dai quadranti settentrionali; in tale contesto, sono attese raffiche fino a 60-80 km/h sul settore centro-occidentale della costa. Dalle ore pomeridiane, si assisterà ad un indebolimento della ventilazione, che tenderà a divenire debole a regime variabile in serata.

Mari: mosso, in calo a poco mosso sul centro-ponente. Temperature: in lieve diminuzione. Costa: min: +4°C/+10°C – max: +10°C/+15°C; interno: min: -8°C/+3°C – max: +4°C/+9°C.

LUNEDì 12 GENNAIO: nottetempo e al mattino, velature via via più compatte e spesse sull’intera Regione; inoltre, della nuvolosità di stampo marittimo inizierà ad interessare il settore centro-orientale. Dalle ore pomeridiane, sarà possibile qualche pioviggine o breve piovasco associato tra savonese orientale, genovesato e spezzino.

Venti: deboli o moderati dai quadranti meridionali. Mari: mosso. Temperature: in lieve rialzo.

MARTEDì 13 GENNAIO: giornata caratterizzata da molta nuvolosità, specie sul centro-levante. In tale contesto, piogge, di debole o moderata intensità, interesseranno il genovesato e lo spezzino. Temperature: minime in aumento; massime in lieve calo sul settore centrale, stabili altrove. [Seguire i prossimi aggiornamenti]