Bollettino

Meteo, cielo prevalentemente sereno sul savonese: raffiche di vento fino a 90 km/h nel ponente ligure previsioni

Le previsioni del tempo per le prossime ore

Generico gennaio 2026

Liguria. Secondo gli esperti del Centro Limet, oggi, venerdì 2 gennaio, nel corso della notte e prime ore del mattino ultime precipitazioni a levante, prima di una fase sostanzialmente più asciutta ma caratterizzata comunque da nubi sparse sul centro-levante. Possibili banchi di nebbia in mattinata sui versanti padani del settore centrale; cieli sereni a ponente per tutto l’arco della giornata.

Venti

Vento forte a regime di Libeccio con raffiche fino a 80-90 km/h sul mare davanti all’Imperiese e sui capi esposti (Capo Mele). Tra deboli e moderati altrove.

Mari

Molto mosso, agitato al largo e a levante in serata.

Temperature

Minime in aumento sul centro-levane, stazionarie a ponente. Massime stazionarie o in lieve aumento.

