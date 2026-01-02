Liguria. Secondo gli esperti del Centro Limet, oggi, venerdì 2 gennaio, nel corso della notte e prime ore del mattino ultime precipitazioni a levante, prima di una fase sostanzialmente più asciutta ma caratterizzata comunque da nubi sparse sul centro-levante. Possibili banchi di nebbia in mattinata sui versanti padani del settore centrale; cieli sereni a ponente per tutto l’arco della giornata.
Venti
Vento forte a regime di Libeccio con raffiche fino a 80-90 km/h sul mare davanti all’Imperiese e sui capi esposti (Capo Mele). Tra deboli e moderati altrove.
Mari
Molto mosso, agitato al largo e a levante in serata.
Temperature
Minime in aumento sul centro-levane, stazionarie a ponente. Massime stazionarie o in lieve aumento.