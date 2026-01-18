Liguria. Secondo gli esperti del Centro Limet, oggi, domenica 18 gennaio, nottetempo e al mattino, il cielo si presenterà molto nuvoloso o coperto a ponente; in tale contesto, saranno possibili locali deboli piogge con quota neve oltre i 1300-1500 metri sulle Alpi Liguri. Sul resto della Regione, si assisterà al transito di stratificazioni medio-alte alternate a qualche schiarita, specie sul versante marittimo. Nelle ore centrali del giorno, è attesa una temporanea pausa delle precipitazioni con qualche schiarita anche sull’imperiese. Tuttavia, tra il pomeriggio e la serata è previsto un nuovo incremento della nuvolosità, che coinvolgerà gran parte della Regione, e sarà associato a piogge tra savonese e imperiese. In questa fase, la quota neve potrà scendere sotto i 1000 metri sulla Val Bormida occidentale.

Venti

moderati dai quadranti settentrionali, rinforzi fino a forti sul settore centro-occidentale della costa.

Mari

stirato o mosso sotto costa, mosso al largo. Fino a molto mosso sul bacino occidentale.

Temperature

minime stazionarie o in lieve aumento. Massime in leggero calo nelle zone interne, stazionarie o lieve aumento sulla costa.

Costa: min: +7°C/+12°C – max: +9°C/+16°C.

Interno: min: +0°C/+7°C – max: +3°C/+8°C.