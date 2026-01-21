Liguria. Fase interlocutoria nei prossimi due giorni in attesa di diversi sistemi perturbati che interesseranno anche la Liguria durante tutto il fine settimana. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.
Avvisi: raffiche localmente superiori ai 40-50 Km/h dai quadranti settentrionali sul settore Centro-Occidentale e sulle dorsali Appenniniche di Levante esposte al Grecale
Cielo e Fenomeni: fin dal mattino il cielo sarà in prevalenza sereno su tutta la regione, mentre dal pomeriggio solo qualche velatura proverà a “sporcare” i cieli del ponente ligure.
Venti: tesi da nord sugli sbocchi vallivi dei versanti marittimi del Centro-Ponente. Moderati o tesi di Grecale a Levante. Mari: stirati o mossi sotto costa. Molto mosso al largo ma moto ondoso in graduale calo
Temperature: in calo nei valori minimi, in aumento nei valori massimi. Costa: min: +2°C/+10°C – max: +8°C/+14°C; interno: min: -3°C/+5°C – max: +2°C/+8°C.
GIOVEDì 22 GENNAIO: nuvolosità in aumento nel corso della giornata a partire da ponente ma non sono attesi fenomeni di rilievo. [Seguire i prossimi aggiornamenti]
Venti: moderati dai quadranti settentrionali. Mari: mosso al mattino, poco mosso dal pomeriggio Temperature: generalmente stazionarie
VENERDì 23 GENNAIO: sin dal mattino precipitazioni interesseranno gran parte della regione, nevose nell’entroterra secondo gli avvisi. Temperature: in calo. [Seguire i prossimi aggiornamenti]